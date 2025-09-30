¡El torneo de la Jaiba! Tampico lidera la tabla de la Liga de Expansión MX tras la J9

La Liga de Expansión MX ha tenido varios cambios de líder a lo largo del Apertura 2025, siendo el más reciente de ellos el cuadro de la Jaiba Brava, que se ha apoderado de ese primer puesto desde hace un par de jornadas, dejando atrás los días en los que era Cancún quien parecía imposible de vencer; la competencia también ha sufrido un cambio en la parte más baja de la tabla, después de algunos resultados que han dejado a un último lugar diferente.

La mitad de la tabla no ha dejado de 'moverse' pues los equipos que apuntaban a quedarse con un puesto de Liguilla, ahora se han metido en problemas con una posible y futura clasificación.

Tepatitlán sigue ganando lugar en el Top 5 | Imago7

Tampico en la cima del circuito plateado

Jaiba Brava es el primer lugar con 20 puntos después de haber vencido 2-3 a Dorados, el sotanero general; con este resultado, los de Tampico se han quedado con su sexta victoria, la cual se suma a dos empates y siguen siendo el único equipo que no ha perdido a lo largo de la competencia del Apertura 2025. Su perseguidor más cercano es Cancún, quien perdió el liderato recientemente y con 19 puntos después de su victoria ante Tapatío.

Atlante ya se coló hasta el tercer lugar con 16 unidades, las más recientes conseguidas luego de ganarle a Atlético Morelia en calidad de visitante; en cuarto y quinto con un doble empate a 14 puntos están Tepatitlán e Irapuato en su primera temporada de regreso, concretando una gran actuación. Otro de los dobles empates es en el sexto y séptimo puesto, con Atlético La Paz y Coyotes de Tlaxcala, ambos con 12 puntos.

Los Potros se han recuperado de gran manera en el certamen | X: @Atlante

En octavo, noveno y décimo vienen Tapatío, Venados y Atlético Morelia respectivamente, todos ellos con 11 puntos, siendo el equipo rojiblanco el más preocupante, pues en el inicio del torneo llegó incluso a ser líder.

¿Quién se ubica en el fondo de la clasificación?

A partir de la posición 11, no existe ningún empate en el puntaje del certamen, iniciando con la undécima posición, la cual ocupa Mineros con solo diez, después de haber empatado a tres goles ante Tepatitlán; luego viene Leones Negros con nueve puntos, siendo el equipo que descansó en la recientemente concluida Jornada 9.

Mineros es el equipo que 'navega' en la mitad de la tabla | Imago7

Más abajo viene Correcaminos con seis puntos de una victoria y tres empates, resultando perdedor del último de sus encuentros ante Venados con un 3-6 final; Alebrijes logró salir del sótano de la tabla al sumar su primer triunfo en la octava fecha ante Dorados, quienes casualmente se han quedado con el último peldaño de esta clasificación, después de solamente tener tres puntos después de una victoria y sus ocho partidos restantes perdidos.

Los partidos de la Jornada 10 quedan de la siguiente manera:

Tapatío vs Alebrijes

Tepatitlán vs Atlético Morelia

Irapuato vs Correcaminos

Atlético La Paz vs Cancún

Atlante vs Coyotes

Jaiba Brava vs Mineros

Leones Negros vs Dorados

Venados será el equipo que no tenga actividad en esta fecha.

Dorados vive una temporada de pesadilla | Imago7