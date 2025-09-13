La Jaiba Brava, después de 28 años, venció a Correcaminos en el Clásico Tamaulipeco

Este viernes la noche en Tamaulipas se vistió de gala para el Clásico Tamaulipeco, donde Correcaminos recibió a la Jaiba Brava en el Estadio Marte R. Gómez, donde los locales tenían 28 años sin perder frente a su vecino incómodo.

A los 27 minutos de juego, después de un dominio avasallador de la Jaiba, el futbol le hizo justicia el equipo visitante gracias a un gol de Deivoon Magaña, quien abrió el marcador gracias a una asistencia de José Hernández.

La Jaiba venció al Corre en la Expansión | IMAGO7

Justo a la hora de partido, a pesar de los esfuerzos del Corre por empatar el marcador, Edu Pérez marcó el segundo gol desde los once pasos, poniendo distancia con su rival, aunque no sería el resultado final.

Gerardo Moreno, solo unos minutos después del gol de Pérez, recogió un rechace del arquero de la Jaiba para marcar el descuento, después del disparo de Joaquín de Jesús Estopier, Gerardo Ruiz rechazó el esférico, aunque el rebote le quedó a Moreno para acercar al Corre.

Cerca del final del encuentro, Correcaminos pudo igualar el partido, cuando Edson García cometió una mano dentro del área para un penal en favor del Corre, mismo que terminó cobrando Joel Martínez, aunque Gerardo Ruiz evitó la caída de su marco.

