Liga de Expansión: ¿Cuándo y dónde ver Correcaminos vs Jaiba Brava?

La Liga de Expansión MX, inicia su Jornada 7 este viernes 12 de septiembre cuando se vivirá uno de los encuentros más esperados del torneo Apertura 2025: el “Clásico Tamaulipeco”. Correcaminos y Jaiba Brava se verán las caras en la Jornada 7, en un duelo que promete emociones fuertes dentro y fuera de la cancha.

El Tampico-Madero llega con paso firme y con la motivación de mantenerse invicto en el certamen. Los dirigidos por Marco Antonio “Chima” Ruiz acumulan tres victorias, todas conseguidas en condición de local, y dos empates obtenidos fuera de casa. Con siete goles a favor y apenas cuatro en contra, el cuadro celeste ha mostrado solidez en cada línea y buscará refrendarlo ahora como visitante.

En contraste, el Correcaminos atraviesa un momento complicado en lo deportivo y en lo institucional. Con apenas una victoria en seis compromisos, tres derrotas y dos empates, el conjunto capitalino sufre especialmente en la zona defensiva: en sus últimos dos partidos han recibido nueve goles, sumando un total de 13 tantos en contra en lo que va del torneo. Un panorama que encendió las alarmas en Ciudad Victoria.

Correcaminos viene de ser goleado por Atlante I IMAGO7

El choque, sin embargo, no deja de tener tintes de imprevisibilidad. A pesar de la diferencia en el presente de ambos conjuntos, los naranjas han sabido complicar a la Jaiba Brava en otras ediciones del clásico y buscarán recuperar confianza frente a su gente. Ahora con Jorge Urbina al mando, el “Corre” intentará frenar la caída y sorprender a un rival que luce enrachado.

Para los jaibos, el encuentro no solo representa la oportunidad de mantener su invicto, sino también la posibilidad de escalar posiciones en la tabla general. Una victoria podría catapultarlos hasta la cima de manera momentánea, dependiendo de lo que hagan Cancún FC y Tepatitlán FC, actuales líder y sublíder del campeonato.

Jugadores de la Jaiba Brava celebran gol ante Leones Negros I IMAGO7

La afición de ambos equipos ya palpita la intensidad de un clásico que siempre trae consigo un ambiente único en Tamaulipas. Con un Correcaminos urgido de puntos y una Jaiba Brava con la moral en alto, el choque promete ser un duelo vibrante que podría marcar tendencias para el resto del torneo.

¿Cuándo y dónde ver el Correcaminos vs Jaiba Brava?