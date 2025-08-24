Tlaxcala vs Correcaminos EN VIVO Liga de Expansión Jornada 4 Apertura 2025

La jornada 4 del torneo Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX presenta un duelo que podría redefinir aspiraciones: Tlaxcala FC recibe a Correcaminos UAT en el Estadio Tlahuicole, en el que ha sido bautizado como el 'Clásico Animado'. Aunque ambos clubes están lejos de los primeros puestos, este encuentro representa una oportunidad para acercarse a la zona de clasificación.

Los Coyotes de Tlaxcala atraviesan un inicio complicado, ubicados en el puesto 13 con tan solo un punto. Su arranque irregular es evidente, sumando derrotas y pocos goles a favor.

En contraste, Correcaminos está un poco mejor posicionado: décimo lugar con dos unidades, gracias a un desempeño más uniforme aunque lejos de ser brillante.

Históricamente, Correcaminos ha tenido una leve superioridad. En encuentros recientes, tienen una mayor proporción de victorias, y han aprovechado sus oportunidades ofensivas mejor que Tlaxcala.

Eso sí, Tlaxcala muestra cierta fortaleza como local, evitando derrotas en gran parte de sus últimos partidos en casa.

Con ambos equipos urgidos de puntos, el partido en el Estadio Tlahuicole promete emociones y tensión.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NOCHE DE HORROR EN AVELLANEDA: CONMEBOL SUSPENDE PARTIDO Y LO REMITE A DISCIPLINA TRAS MUERTES Y CAOS