Tras la reciente detención de Omar ‘N’, quien fue acusado por presunto abuso sexual a menores, este se une a la ‘lista negra’ del balompié mexicano, con otros futbolistas de la Liga MX que también han sido acusados o detenidos por algún problema legal, que aunque algunos demostraron su inocencia, el hecho quedo marcado para siempre en sus carreras.

Omar 'N' en Chivas I IMAGO7

¿Cuáles han sido los futbolistas que han enfrentado problemas con la ley?

El más reciente y quizá más sorprendente, fue el del ex portero de Rayados de Monterrey, Omar ‘Gato’ Ortíz. El guardameta fue suplente en su etapa con el equipo del norte y tras su retiro fue acusado de formar parte de una banda de secuestrados.

Renato Ibarra con América I IMAGO7

Otro caso reciente fue el de Rafel Márquez; el ‘Kaiser’, fue acusado de tener una relación con el CJNG, esto después de que se filtró una foto de la lista de ‘contactos’ del grupo de narcotraficantes.

El más sonado fue sin duda el de Joao Maleck, el joven jugador que prometía ser una de las nuevas joyas del futbol mexicano. Desafortunadamente, tras un accidente de auto, el joven jugador le quitó la vida a dos personas, por lo que fue arrestado, terminado su prometedora carrera.

Cabe recordar uno de los más mediáticos, ya que el jugador estaba activo era una de las estrellas de su club, Renato Ibarra. El ecuatoriano quien en ese entonces era jugador del América, fue acusado por su esposa de golpearla, por lo que Ibarra fue retenido y ahí terminó su carrera con las Águilas.

Dani Alves en Pumas I IMAGO7

Otros futbolistas que han tenido problemas con la ley:

Ramon Ramírez: Fue acusado por diferentes motivos, incluyendo homicidio culposo y lesiones tras un accidente de tráfico en 2000 en el que fallecieron cuatro personas.

Fue acusado por diferentes motivos, incluyendo homicidio culposo y lesiones tras un accidente de tráfico en 2000 en el que fallecieron cuatro personas. Dani Alves: Por una acusación de violación en una discoteca. En febrero de 2024 fue condenado a cuatro años y medio de prisión.

Por una acusación de violación en una discoteca. En febrero de 2024 fue condenado a cuatro años y medio de prisión. Dieter Villalpando: En 2021 fue acusado de abuso sexual durante una fiesta en Guadalajara.

En 2021 fue acusado de abuso sexual durante una fiesta en Guadalajara. Jesús “Cabrito” Arellano: Enfrentó una acusación de abuso sexual contra su sobrina menor en 2017.

Rafa Márquez I IMAGO7