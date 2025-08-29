¡Liga MX, futbol europeo y más! Esta es la agenda deportiva del 30 de agosto

Continúa la cartelera deportiva este 30 de agosto se mueve el esférico y se reenciende los motores de la Fórmula 1 con el Gran Premio de los Países Bajos, en su etapa de clasificación, en punto de las 07:00 hrs, tiempo del centro de México.

Posteriormente el futbol europeo se hace presente con el duelo de Real Oviedo de Grupo Pachuca haciéndole los honores a la Real Sociedad de San Sebastián dentro de la tercera fecha de LaLiga a las 11:00 hrs y al término Real Madrid busca una victoria más ante Mallorca.

Real Madrid l AP

Liga MX Femenil

Ellas también juegan. Cruz Azul Femenil recibe en casa a las ‘Esmeraldas’ del León, 11 y 12 de la tabla de clasificación buscan acercarse a los primeros puestos en la novena fecha del campeonato mexicano femenino.

Liga MX

La cartelera de la Jornada 7 continúa León recibe a los Gallos del Querétaro en punto de las 17:00 hrs, de Guanajuato el esférico volará a Torreón para la visita de los Tigres de Guido Pizarro a Santos Laguna en el TSM.

Santos Laguna l IMAGO7

Finalmente se cierra con par de partidazos, el primero en el Akron las Chivas buscan salir del mal momento ante Cruz Azul que sigue invicto tras seis juegos disputados en el presente torneo de la mano de Nicolás Larcamón.

En el Estadio Ciudad de los Deportes América, que también expone su invicto recibiendo a los Tuzos del Pachuca que hasta el momento no se estaría jugando con aficionados debido al veto de la Alcaldía Benito Juárez.

Fórmula 1 l 07:00 hrs

Real Oviedo vs Real Sociedad de San Sebastián l 11:00 hrs

Real Madrid vs Mallorca l 13:30 hrs

Cruz Azul Femenil vs León l 15:45 hrs

León vs Querétaro l 17:00 hrs

Santos vs Tigres l 19:00 hrs

Chivas vs Cruz Azul l 19:07 hrs

América vs Pachuca l 21:05 hrs

Agenda l RÉCORD

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: POLONIA CONVOCA A LEWANDOWSKI; VUELVE COMO CAPITÁN RUMBO AL MUNDIAL 2026

