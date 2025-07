Maza Rodríguez arremete contra futbolistas jóvenes que rechazan Europa: ‘Solo piensan en dinero’

Francisco ‘Maza’ Rodríguez, apareció entre los reflectores para hablar sobre uno de los temas que tanto aquejan al futbol mexicano como lo es la poca exportación de jóvenes futbolistas al Viejo Continente, mismo que resaltó que es falta de actitud de las nuevas generaciones que lleva de por medio el dinero.

El exdefensa aseguró que la juventud ambiciona más el dinero y optan por quedarse en equipos de la Liga MX con un contrato cómodo y declinan por ir a Europa, donde no dudó en recordar cómo fue su salto ‘al otro lado del charco’.

Así se fue al PSV

“Cuando a mí me dice Néstor de la Torre…estaba en un entrenamiento, un interescuadras; me sacó. ‘Maza, Maza, ven’. Y yo: ‘estoy en el interescuadras, cómo me voy a salir’. ‘Estoy en una llamada con el PSV. ‘Me están diciendo que quieren tus servicios en el PSV’”, el entonces jugador de Chivas respondió sin dudar con el sí en entrevista con el RePortero.

Ese momento es recordado por el jugador y al mismo tiempo visualiza como los tiempos han cambiado y los jóvenes se dejan guiar por el dinero y descuidan la oportunidad de crecer como futbolista en el máximo nivel.

Una oportunidad única

“Muchos jugadores que hoy en día, no está mal, pero hoy son de ‘¿cuánto me van a pagar?’ eso me valió madres, la neta. Europa, PSV. El chiste es que si se presenta la oportunidad, no tengas miedo de irte para allá”, mencionó.

Finalmente el ‘Maza’ recalcó que una cosa lleva a la otra, con ese salto importante: “Si tú haces bien en lo futbolístico, lo otro va a llegar de la mano”.

