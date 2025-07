¿Regresa Martín Zuñiga? Ricardo Peláez le pidió al ex jugador que llame a los equipos de la Liga MX

El programa Futbol de Cabeza, protagonizado por Ricardo Peláez, tuvo como invitado al ex futbolista, Martín Zúñiga, durante la entrevista, ambos protagonizaron un curioso momento, donde Peláez le ‘pidió’ a Zúñiga que saliera a buscar un club.

Zúñiga en su último equipo I IMAGO7

‘¿Por qué no agarras el teléfono así de huevos y pides una oportunidad?’

Ricardo Peláez, fiel a su estilo, dejó en claro que el jugador no puede desaprovechar su talento en el terreno de juego y que aunque cuenta con 32 años, el jugador aún tiene mucho potencial por explotar.

Peláez recalcó que el ex jugador del América aún tiene el físico y la mentalidad para pertenecer a primera división y le sugirió que tiene que buscar una última oportunidad de jugar en primera división.

Martín Zúñiga campeón en América I IMAGO7

“¿Por qué no agarras el teléfono, así de huevos y llamas a un equipo de futbol, o a algún técnico. Por favor dame la oportunidad, por favor dame un mes. Tengo esta experiencia, fui campeón con América, tengo 32 años pero estoy a muy buena edad para romperme la madre”, dijo el periodista.

“¿Por qué no lo haces, es pecado, te da pena, agarra el teléfono y le marcas al Necaxa, al Mazatlán, háblale a Siboldi, no se al Puebla, el Puebla necesita jugadores, habla, se me hace lo más digno buscarlo, que no te de pena”, concluyó.

Zúñiga, arrinconado ante los comentarios del que una vez fue directivo del América, Cruz Azul y Chivas, no le quedó de otra más que afirmar que tenía toda la razón, mientras miraba a Peláez sorprendido con lo que le acababan de decir.

“Si, claro, creo que tienes razón, no lo había pensado de esa manera. si, lo voy a hacer, no pierdo nada”, le contestó desconcertado Zúñiga.

Al final de la charla, Peláez le insistió a Zúñiga se acercará a los clubes de la Liga MX, insistiendo en el buen físico que tiene y que su edad no debe ser un impedimento, asegurando que él lo conoce y sabe de lo capaz que es.

