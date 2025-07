¡Abucheado! Así fue la última aparición de Hulk Hogan en WWE

La leyenda más grande de la lucha libre estadounidense partió, Hulk Hogan, el hombre que hizo grande a la WWE, murió a la edad de 71 años. Varias de sus luchas marcaron a toda una generación, como lo fue en WrestleMania, cuando levantó y derrotó a otra leyenda: Andre El Gigante.

Tras la triste partida de Hogan, varios momentos inolvidables del luchador fueron recordados por la WWE, familiares o amigos, sin embargo, uno de ellos lo sigue marcando. En su última aparición, a principios de año, Hulkster fue abucheado en RAW, por todas las polémicas que lo marcaron en su vida.

Hulk Hogan | AP|

La última vez que Hulk Hogan estuvo en un evento de WWE fue en RAW, sin embargo, el regreso no fue tan esperado como él y muchos lo imaginaron. El pasado 6 de enero de 2025, Hogan apareció en Monday Night RAW, con estrellas del calibre de John Cena y The Undertaker.

El escenario en California era perfecto para una ovación del tamaño de la leyenda, pero lo único que recibió Hulk Hogan fue música de viento. Entró acompañado de Jimmy Hart y al ritmo de "Real American", canción que marcó no sólo sus entradas, sino su carrera como luchador profesional.

Hulk Hogan | AP|

Al entrar para promocionar su cerveza, Hogan fue abucheado por sus diversos comentarios racistas que realizó en los últimos años, como los que se filtraron en 2015; y su apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En un estado con población latina y afroamericana, la llegada de Hulk Hogan no cayó como lo esperado, por lo que un homenaje terminó por ser un amargo adiós. Aquel 6 de enero fue su última aparición del hombre que se convirtió en mito, para después trascender al mundo de los inmortales como leyenda.

here’s footage of me and the rest of people at raw flipping off and booing hulk hogan rest in piss bitch pic.twitter.com/5Ofo1dWxtZ

— heavenli (@dearlyheav) July 24, 2025