¡Idénticos! Así luce Penta Zero Miedo en el WWE 2K25

La locura por el luchador mexicano, Penta Zero Miedo, continúa en el universo de WWE, pues no es para menos ya que desde que suena su música de entrada, el público enloquece por el enmascarado.

Penta y fanáticos de WWE | CAPTURA DE PANTALLA

Ahora los fanáticos del luchador podrán disfrutar de otra manera al poder usarlo como personaje elegible en el famoso juego de la marca WWE 2K25. Penta llegará como parte de un paquete de actualización que llegará a finales del mes de julio.

No rules. No fear.

The Fearless Pack is available today featuring New Jack, Jordynne Grace, Penta, Bull Nakano, and Prime Bottle (featuring KSI). #WWE2K25 pic.twitter.com/MKF0AHhWjq

— #WWE2K25 (@WWEgames) July 23, 2025