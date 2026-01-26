Royal Rumble: ¿Quién es el luchador con más eliminaciones en la historia de la Batalla Real de WWE?

Cada vez faltan menos días para el Royal Rumble 2026, el cual ha estado rodeado de polémica y tiene su cartelera prácticamente confirmada. Será la novena vez que un combate femenino tenga lugar en el evento, mientras que por parte de los hombres será la trigésima novena edición.

La lista de máximas eliminaciones en la historia es bastante variada, además de ser comandada por uno de los luchadores más dominantes durante el tiempo reciente, quien incluso podría seguir aumentando este número para la próxima edición.

Brock Lesnar es el líder | wwe.com

¿Quién es el líder en eliminaciones 'reales'?

En realidad son dos los luchadores que más rivales han eliminado por encima de la tercera cuerda: Brock Lesnar y Braun Strowman con 13; sin embargo, en el caso de Strowman dichas eliminaciones se dieron en el Greatest Royal Rumble de 2018, la cual casualmente fue una de las primeras pruebas de PLE dentro de Arabia Saudita, país en donde se llevará a cabo esta nueva edición; en cuanto a Lesnar, sus eliminaciones sí forman parte de los eventos anuales, logrando el récord en 2020.

Apenas un peldaño abajo, aparece Roman Reigns, quien en 2014 fue capaz de eliminar a 12 superestrellas; no obstante, su victoria la consiguió hasta el año siguiente. En 2001, Kane se llevó una cifra igualmente grande al dejar fuera a 11 participantes más.

Roman Reigns participará en la edición de 2026 | wwe.com

Quienes han eliminado a 10 contrincantes más en una sola edición son un par de luchadores: Hulk Hogan (DEP) en 1989 y Stone Cold Steve Austin en 1997, quien ha pasado a la historia como el único luchador en haber ganado tres Royal Rumble en su carrera. Más abajo, con ocho eliminaciones cada uno vuelve a aparecer Stone Cold en 1999 y Shawn Michaels en 1995 y 1996.

Eliminaciones acumuladas

A pesar de que la sorpresa es muy grande cuando se trata de eliminaciones dentro de un solo combate, cuando se trata de hablar de números en general, aunque la lista cambia un poco, son nombres muy similares los que se quedan en la parte alta de la lista histórica de los Royal Rumble.

El primer lugar es Kane, quien a lo largo de 20 participaciones logró dejar fuera a 46 rivales; inmediatamente aparece su 'Hermano de la Destrucción', The Undertaker con 40 en solo 11 apariciones; Shawn Michaels se ubica en el tercer sitio con 39 rivales eliminados en 12 batallas reales en su historial.

Stone Cold es la máxima leyenda de los Royal Rumble | wwe.com

Aunque en el cuarto lugar vuelve a aparecer el nombre de Braun Strowman con 37 eliminaciones en ocho apariciones, cabe destacar que 13 de ellas fueron en el Royal Rumble 'no canónico'. Para completar el Top 5 histórico, de nueva cuenta se tiene que hablar de Stone Cold Steve Austin, ya que con solo seis apariciones logró sumar 36 eliminados, siendo además el máximo ganador de todos los tiempos.