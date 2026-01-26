¿Quién es Nahuel Ayala, el hijo de Lucas Ayala y nieto de Osvaldo Batocletti?

Luka Nahuel Ayala Batocletti comienza a llamar la atención dentro del futbol regiomontano. El mediocampista de 20 años se encuentra entrenando con el primer equipo de Rayados, en un paso importante dentro de su proceso formativo y que refleja la confianza del cuerpo técnico en su proyección.

El joven futbolista carga con un apellido de peso en la historia del futbol mexicano. Es hijo de Lucas Ayala, exjugador de Tigres, y nieto de Osvaldo Batocletti, una de las máximas leyendas del conjunto felino, lo que lo vincula directamente con una tradición futbolística profundamente arraigada en Nuevo León.

A pesar de su herencia, Nahuel ha buscado construir su propio camino dentro de la cancha. Su trabajo constante en las divisiones inferiores le ha permitido ganarse oportunidades, destacando principalmente por su disciplina, visión de juego y capacidad para desempeñarse en el mediocampo.

Es de familia muy futbolera | MEXSPORT

Ayala Batocletti se desempeña como mediocampista, posición en la que ha mostrado buen manejo de balón y lectura táctica. Su rol suele estar enfocado en la distribución del juego y el equilibrio del equipo, cualidades que han sido observadas de cerca por el cuerpo técnico al integrarlo a los entrenamientos del primer equipo.

En su trayectoria dentro de fuerzas básicas, Nahuel acumula un total de 47 partidos disputados. Aunque no se caracteriza por ser un jugador de cifras ofensivas elevadas, ha aportado un gol, además de cumplir funciones clave en la generación y recuperación del balón.

El hecho de entrenar con el plantel principal de Rayados representa un avance significativo en su carrera. Este tipo de experiencias le permiten adaptarse a la intensidad, ritmo y exigencia del futbol de Primera División, además de convivir con jugadores consolidados.

Ha tenido actividad en las juveniles | IMAGO7

Para el club regiomontano, seguir de cerca a futbolistas jóvenes como Ayala Batocletti forma parte del proceso de desarrollo institucional, apostando por talento con proyección a mediano y largo plazo, especialmente en una posición tan estratégica como el mediocampo.

Mientras tanto, Nahuel Ayala Batocletti continúa enfocado en aprovechar cada oportunidad que se le presente. Con apenas 20 años, su presente con Rayados abre la puerta a un futuro prometedor, en el que buscará consolidarse y, eventualmente, dar el salto definitivo al máximo circuito del futbol mexicano.