"Será un desafío": Checo Pérez dio sus impresiones de los nuevos autos de la Fórmula 1

Una nueva era, un nuevo desafío. Los equipos de la Fórmula 1 salieron a pista este lunes en el Circuito de Barcelona-Cataluña para la primera sesión de pretemporada del año. Fue el primer acercamiento de los pilotos con los monoplazas elaborados bajo la nueva regulación y que son "radicalmente diferentes", de acuerdo con Sergio 'Checo' Pérez.

El mexicano volverá a la parrilla este 2026 como piloto de Cadillac y aunque será su temporada número 15 en la categoría, también se sentirá relativamente nueva por el cambio en las reglas. Con autos que apostarán con motores 50 por ciento tradicionales y 50 por ciento eléctrico, Pérez Mendoza consideró que será un cambio enorme con respecto a lo que estaban acostumbrados.

Cadillac está listo para su debut en la F1 | X: @Cadillac_F1

"Creo que estos coches son radicalmente diferentes a lo que estábamos acostumbrados, y todavía estamos en las primeras etapas. En mi opinión, este ha sido el mayor cambio en la normativa que he vivido en mi carrera. Así que será un desafío adaptarse. Todos los pilotos nos enfrentaremos a estos desafíos", declaró Checo en entrevista con F1TV tras la prueba en Montmeló.

Checo Pérez, contento de volver a la F1

Luego de un "año sabático" por su anticipada salida de Red Bull, Checo aseguró que está enfocado en disfrutar el proceso de esta nueva etapa en su trayectoria. "Es genial estar de vuelta, empezar una nueva temporada y además con un nuevo equipo. Es un proyecto enorme; a veces la gente olvida lo grandes que son las organizaciones de un equipo de Fórmula 1".

Checo y Bottas conforman la primera alineación de la historia de Cadillac | X: @Cadillac_F1

"El simple hecho de reencontrarnos, que cada uno ocupe su puesto y aprender a trabajar juntos es fantástico, ¿sabes? Estoy disfrutando del desafío y tengo muchas ganas de crecer junto al equipo", y añadió que deberán aprovechar la pretemporada en Barcelona para adaptarse lo más rápido que puedan a los nuevos autos. "Siempre es un desafío cuando hay un cambio importante en las reglas, y el objetivo principal es dar vueltas".

"Conseguimos dar algunas vueltas, lo cual fue prometedor. Tuvimos, diría, bastantes problemas hoy, lo cual es bueno. Es nuestro primer día; es mejor que todos los problemas surjan ahora y, con suerte, los próximos días serán mucho más tranquilos para nosotros. Creo que se trata de aprovechar al máximo cada oportunidad", finalizó el piloto mexicano.

¿Cuándo continuará la pretemporada de F1?

Después de estas primeras sesiones en territorio catalán, la Fórmula 1 se trasladará a Bahréin para dos rondas más de pruebas, la primera está programada del 11 al 13 de febrero y la segunda del 18 al 20 del mismo mes. Tras eso, la categoría comenzará oficialmente el viernes 6 de marzo, con las Prácticas Libres del Gran Premio de Australia.