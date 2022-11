Selección Mexicana: Desequilibrio de Diego Lainez le haría ganar el puesto sobre Piojo Alvarado

La Copa del Mundo está a nueve días de comenzar y Diego Lainez se aferra a la lista final que Gerardo Martino entregará el próximo 14 de noviembre.

El atacante del Braga es uno de los apuntados para quedar excluido del Mundial en medio oriente al no tener minutos con el Betis, ni en la liga de Portugal, pero el Tata no está seguro todavía.

"A lo mejor no es el mismo filtro para uno que para otro. Porque a lo mejor para uno me inclino por la actualidad y de pronto Diego Laínez no tiene actualidad, pero hay que ver lo que nos ofrece cuando viene a la Selección Mexicana", dijo Martino en días previos.

Y es que para Martino, Diego Lainez es un relevo de lujo que puede ser capaz de solucionar un partido, pero, por otro lado, piensa en Roberto Alvarado. El jugador de la Chivas agrada mucho al cuerpo técnico por su polivalencia y su facilidad para jugar como mediapunta.

Sin embargo, el desequilibrio de Lainez mantiene en duda a Gerardo Martino, pues sabe que sus características no están de sobra en una plantilla de 26 futbolistas.

Diego Lainez reportará en Girona con la Selección Mexicana, apenas culmine su participación con el Braga que tiene un último partido el día 13 de noviembre.

Cabe destacar que el canterano del América ya fue factor para la Selección Sub 23 en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde consiguió una medalla de bronce y espera que su talento no se pierda la Copa del Mundo de Qatar 2022.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DIEGO LAINEZ SOBRE SU PARTICIPACIÓN CON EL TRI: 'NO SE ME PUEDE RECRIMINAR NADA'