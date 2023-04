¿Tiago Volpi al Tri? El arquero del Toluca no le cierra las puertas a la naturalización

Tiago Volpi es uno de los porteros más regulares de los últimos años en el futbol mexicano, por lo que es candidato para recibir los papeles de la naturalización. Sobre esto habló el arquero brasileño, quien detalló la opción que tiene sobre este tema.

"El tema de naturalización no cierro las puertas porque tengo planes futuros de quedarme en el país, pero el tema de la Selección Mexicana es complicado en cuanto a los naturalizados”, comentó en entrevista para TUDN.

Sin embargo, el portero del Toluca aseguró que ve lejana la posibilidad de llegar a la Selección Mexicana, pues sabe que hay grandes prospectos bajo los tres postes del Tri.

"Siento que hay porteros de buena calidad que pueden ejercer la función. A mí no me gusta ponerme como candidato o como posible jugador de la Selección, si no hay interés de las personas, se me hace feo estar como generando este tipo de opciones si la gente no está dispuesta a hacerlo o si nunca hubo ningún acercamiento", señaló.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SANTIAGO GIMÉNEZ VA TRAS RÉCORD DE LUÍS GARCÍA Y JAVIER HERNÁNDEZ, ANTE LA ROMA