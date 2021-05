Playoffs NBA: Celtics, con obligación de vencer a Nets para seguir con vida en la serie

El movimiento de rotación de cada una de las estrellas que comprenden la constelación de los Nets no se alineó en su modo más óptimo ni una vez en la temporada regular. Y ahora duró solo dos juegos en la postemporada, con la pérdida de Jeff Green, aunque su baja no pareciera ser tan sensible como para hacer que el imponente cuadro de Brooklyn pudiera verse lo suficientemente mermado como para menguar sus aspiraciones en Playoffs.

El tercer juego de su serie contra los Celtics es de vida o muerte para Boston, mientras que para los dirigidos por Steve Nash es solo un peldaño más en la escalinata que están obligados a recorrer hasta mirar su reflejo en el Larry O’Brien. Y es que si los de Boston pierden el Juego 3, prácticamente se puede apuntar a los Nets una barrida o una victoria en en una serie de 5 juegos.

No ha sido nada fácil para Boston ante su magnánimo rival, pues aunque en el Juego 1, hicieron un buen trabajo frenando a los Nets a la defensiva, simplemente no pudieron poner en marcha su ataque. En el Juego 2, fue ahora la defensa la que los decepcionó cuando los Nets anotaron 130 puntos en camino a la victoria, un guion presupuestado, toda vez que no hace falta ser un genio para saber que los Nets son un súper equipo.

Brooklyn posee una alineación que fácilmente podría ser la escuadra titular de un equipo All-Star. Cuando Blake Griffin es su cuarto mejor jugador, sabe que está haciendo algo bien. El problema mayor para los Celtics en este momento —y para casi todos los equipos desde que ingresó a la liga— ha estado Kevin Durant, el anotador más dinámico de la NBA y que si puede mantenerse sano, es casi invencible.

Si los Celtics tienen alguna posibilidad, deben evitar una carrera temprana de los Nets. Y si Jayson Tatum quiere ser considerado uno de los mejores jugadores de la liga, tendrá que hacer más de lo que ha hecho hasta ahora en esta serie. Anotó 22 puntos, la mejor marca del equipo en el Juego 1, pero llegó con 6-20 tiros. En el segundo encuentro encestó solo 9 puntos con marca de 3-12 desde sus tiros de campo.

Es así que aunque sufrirán la baja de Green, que promedió 11 puntos y 3.9 rebotes esta temporada, lanzando un 49.2% y un 41.2%, los Nets pueden darse el lujo de jugar a medio gas y aún así salirse con la suya ante un Boston que no ha dado el ancho para pelear con los pesos pesados, pero que contará con el factor del público a su favor.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PLAYOFFS NBA: UTAH VENCIÓ A MEMPHIS E IGUALÓ SERIE CON GRAN ACTUACIÓN DE DONOVAN MITCHELL