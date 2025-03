Athletics presentan parche de Las Vegas que usarán mientras estén en Sacramento

La Temporada 2025 de la MLB se encuentra a la vuelta de la esquina y por lo pronto los Oakland Athletics han mostrado su amor a Las Vegas, lugar donde mantienen el compromiso de quedarse a partir de 2028.

En esta ocasión el conjunto partirá la campaña en West Sacramento; durante su estadía lucirán un parche que los identifique con la ‘Ciudad del Pecado’ en su jersey.

It’s all in the details. pic.twitter.com/0woWE4kMDz

— Athletics (@Athletics) March 8, 2025