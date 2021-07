Diablos Rojos: Presentó a su nuevo pitcher J.C. Ramírez

Los Diablos Rojos del México sufrirán tres bajas sensibles en el bullpen debido a los Juegos Olímpicos y la organización escarlata se puso a trabajar para mantener el ímpetu del conjunto de cara al cierre de temporada. J.C. Ramírez se unirá a la rotación de Miguel Ojeda para completar la misión 17 que los capitalinos han perseguido desde el 2015.

El serpentinero de 32 años presume experiencia en Grandes Ligas con los equipos de Filadelfia, Arizona, Seattle, Cincinnati y Los Angeles (Angels). En 146 apariciones en el montículo de Las Mayores suma 15 victorias y 204 ponches por lo que será un gran aporte para la encomienda de los Pingos, de quienes conoce muy bien su historia y su relevancia en la pelota nacional.

"Primeramente estoy aquí porque sé que es una organización muy prestigiosa, tiene mucha historia. El equipo tiene muy buenos peloteros y eso fue una de las cosas que consideré para decidir pertenecer a este equipo", dijo en su presentación en el estadio Alfredo Harp Helú. "Tenemos un equipo ganador, hablando con los peloteros, con (Roberto) Osuna, con 'Jumbo' Díaz y todos los muchachos se mira que es una familia unida y eso es lo que une me alegra, poder pertenecer a una sola familia que sea alegre y poder llegar a la meta que es el campeonato 17", añadió.

Inmediatamente los escarlatas lo han arropado, lo acogieron y ahora es un elemento más de la familia que encabeza Miguel Ojeda. El pitcher nicaragüense ya pudo convivir con la plantilla capitalina y este será un factor clave para su buen desempeño en la Liga Mexicana de Beisbol.

"Llegué hoy y no pude conocer al manager, entiendo que no está aquí por problemas que tiene que resolver. Conocí al pitting coach, al coach de banca y a todos mis compañeros. Me han hecho sentir como en casa, son una familia. No me hacen sentir como que tengo que hacer esto para que todos podamos hacer algo. Me han incluido al grupo y estoy esperando conocer al manager, he escuchado cosas buenas de él. Mi meta es ayudar al equipo hasta donde yo pueda, lo más que pueda hacer", concluyó.

