Dodgers pierden a Freddie Freeman por lesión; el pelotero se lastimó en su baño

El comienzo de temporada de los Dodgers ha sido abrumador. Tanto a la ofensiva como a la defensiva, los actuales Campeones de la Serie Mundial, se han visto imbatibles en el inicio de las Grandes Ligas.

Tristemente, no todo han sido buenas noticias para la novena angelina. En las últimas horas, se pudo confirmar que el MVP de la Serie Mundial, Freddie Freeman, sufrió una lesión en el tobillo mientras tomaba un baño.

Freddie Freeman | AP|

El pelotero de Los Angeles, ha sido de gran ayuda en el comienzo de esta campaña, pues ha conectado jonrones consecutivos en dos juegos. El bateador de los Dodgers, también ha conectado tres hits en la presente campaña.

Aunque la gravedad de su lesión no ha sido confirmada, se espera que no sea nada grave; pero sí estará ausente en algunos juegos. El jugador que fue el más valioso en la Serie Mundial ante Yankees, quiere repetir el título espalda con espalda.

Freddie Freeman | AP|

Sin duda alguna, el momento más impresionante en la carrera del pelotero, fue su Grand Slam en el Juego 1 de la Serie Mundial. Freeman conectó un cuadrangular en el extra inning ante los Bombarderos del Bronx y encaminó el título de los angelinos.

That fight was terrible so here's Freddie Freeman hitting a walk-off grand slam in Game 1 of the World Series pic.twitter.com/lJag3tfCYw

— Blake Harris (@BlakeHHarris) November 16, 2024