Dodgers y las 4 ‘maldiciones’ que debe vencer para ganar la Serie Mundial

Tras una Postemporada llena de emociones, por fin están listos los dos equipos que disputarán la Serie Mundial 2025, Los Angeles Dodgers y los Toronto Blue Jays, serie que presenta al equipo de Hollywood como el amplio favorito a ganarla, sin embargo, la historia marca que a veces eso no siempre sienta bien.

Othani en el Juego 4 vs Brewres I AP

¿Cuáles son las maldiciones que deben vencer los Dodgers?

Pese a que la alineación de los Dodgers es una que ‘asusta’ a cualquier rival, el equipo de Toronto también cuenta con múltiples armas para defender el poderío de Othani, Freeman y Roki Sasaki, además de tener la historia a su favor y las míticas ‘maldiciones’, siempre presentes en uno de los deportes más supersticiosos del mundo, el Beisbol.

Maldición 1: Ser favorito no es bueno en una Serie Mundial

Según las estadísticas y las casas de apuestas, los Dodgers son favoritos tres a uno ante los Blue Jays, sin embargo, en la historia de las Grandes Ligas, llegar a una Serie Mundial siendo favorito puede ser algo contraproducente.

En los últimos años, parece que se ha vuelto tradición que los que llegan como ‘víctimas’ terminan siendo los ganadores, pues solo uno de los últimos cuatro favoritos a ganar, terminaron por caer, por lo que los Angeles buscar romper esa maldición o en su defecto, entrar a la lista.

Athletics -300 vs Reds en 1990 | Perdieron 4-0

Astros -235 vs Nationals en 2019 | Perdieron 4-3

Red Sox -240 en 2007 vs Rockies | Ganaron 4-0

Yankees -230 en 2003 vs Marlins | Perdieron 4-2

Toronto Blue Jay en el Juego 7 I AP

Maldición 2: El descanso no siempre ayuda

Uno de los grandes debates en el beisbol es si es mejor un mayor descanso o seguir en ritmo, es decir, el famoso descanso vs oxidado. Mientras que los expertos e incluso ex peloteros, prefieren un tiempo amplio de descanso previo a una Serie, otros creen que es mejor descansar menos y llegar en mayor ritmo.

Con los resultados en las Series de Campeonato, los Dodgers tendrán seis días de descanso, esto tras barrer a los Milwaukee Brewers el viernes 17 de octubre, cuatro juegos a uno. Por su parte, los Blue Jays llegaron hasta el Séptimo juego contra los Seattle Mariners, mismo que se disputó el lunes 20 de octubre, por lo que tendrán únicamente tres días de descanso.

Esta será la quinta vez que un equipo que barrió su serie se enfrenta a uno que llegó al juego siete; en las cuatro Series Mundiales que esto sucedió, las cuatro la ganaron los equipos que descansaron menos.

1988: Athletics vs Dodgers: Descanso menos Dodgers y ganaron.

2006: Tigers vs Cardinals: Descansaron menos los Cardinals y ganaron.

2007: Rockies vs Red Sox: Descansaron menos los Red Sox y ganaron.

2012: Tigers vs Giants: Descansaron menos los Giants y ganaron.

Maldición 3: No ha habido un Bicampeón de la Serie Mundial desde el 2000

Se cumplieron dos décadas desde que los Yankees de New York, se coronaron como Tricampeones de la Serie Mundial, esto cuando dominaron desde 1998 hasta el 2000, desde entonces, no ha habido otro equipo que repita el Clásico de Otoño y desde aquel entonces, cada equipo que llega a defender su título a octubre, termina cayendo.

Shohei Othani de los Dodgers I AP

Maldición 4: La ventaja de la localia

A diferencia de otros deportes, en el beisbol es bien sábado que la localía no siempre influye a favor de los de casa, sino todo lo contrario. Desde 1995 hasta la última Serie en 2024, el campeón fue el equipo con la ventaja de localía en 20 de 29 ocasiones, excluyendo 2020, cuando se jugó en sede neutral.

2021: Atlanta Braves 4-2 Houston Astros

2019: Washington Nationals 4-3 Houston Astros

2017: Houston Astros 4-3 Los Angeles Dodgers

2016: Chicago Cubs 4-3 Cleveland Indians

2014: San Francisco Giants 4-3 Kansas City Royals

2008: Philadelphia Phillies 4-1 Tampa Bay Rays

2006: St. Louis Cardinals 4-1 Detroit Tigers

2003: Florida Marlins 4-2 New York Yankees

1999: New York Yankees 4-0 Atlanta Braves

Históricamente, la localía del Juego 7 no sirve, pues la estadística marca 21-19 a favor de la visita en el último partido, incluyendo la marca de los últimos cuatro años. La última vez que un equipo ganó como local en un séptimo juego fueron los Cardinals ante Texas, en el ya lejano 2011.

Victoria de los Blue Jays I AP