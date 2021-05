LMB: Ventas en el Alfredo Harp Helú bajaron hasta 80% por cerveza sin alcohol

Luego de más de 600 días sin béisbol profesional en la Ciudad de México, el fin de semana volvieron a la acción los Diablos Rojos del México y se reencontraron con su afición en una situación muy particular. Es indudable que uno de los grandes atractivos de ir a ver a los Pingos es acompañar el juego con una buena cerveza para disfrutar del ambiente y las grandes jugadas en el diamante, pero esta serie en particular fue diferente.

Debido a las normativas de salubridad en la capital del país, ningún recinto deportivo puede vender aún bebidas alcohólicas y en el estadio Alfredo Harp Helú implementaron la venta de cerveza sin alcohol para ofrecer una opción adaptada a estos tiempos para su afición. RÉCORD pudo hablar con una vendedora del parque de béisbol y comentó los pormenores de esta serie inaugural atípica en la historia del circuito mexicano de verano.

“Ha sido una de las series más flojas, parecía un juego de pretemporada”, dijo la trabajadora con más de 10 años en el béisbol de la Ciudad de México sobre las ventas de este fin de semana. “Fue muchísima (la reducción de ventas). Yo creo que bajó un 80 por ciento”, confesó a RÉCORD.

Los vendedores de cerveza en el béisbol son parte de la experiencia y es que muchos de ellos suelen coincidir tanto con los aficionados que llegan a entablar amistades. Para ellos fue igual de emocionante volver al diamante de fuego como para los asistentes, tanto por el tema laboral como el ver de nueva cuenta a esos rostros familiares, ahora tapados por un cubrebocas.

“A mí me encanta mi trabajo, aunque no solo me dedico a esto. Me encantó regresar a los eventos y sobre todo el béisbol porque tengo clientes de años. El hecho de que te vuelvan a ver, te saluden, te pregunten cómo estás o si necesitas algo”, comentó la vendedora que también recibió malas noticias a su arribo al AHH.

“El hecho de llegar y que te digan que falleció un cliente; por ejemplo llegó una cliente y me dijo que falleció su esposo y te sorprendes porque estaba joven el señor. Hay tanta familiaridad que se siente horrible, casi lloraba con la clienta”, declaró la trabajadora quien decidió mantenerse en el anonimato y confesó que hace unos meses perdió a su madre por lo que sintió mucha empatía por este tipo de historias.

La combinación de un menor aforo y la anulación de la venta de alcohol en la casa de los Diablos Rojos del México ha hecho que el consumo disminuya considerablemente. Esto se ve reflejado en los ingresos del equipo de cerveceros del AHH quienes están trabajando casi que por amor al negocio.

“Sí nos está afectando un poco porque nosotros ganamos por comisión. Depende lo que nosotros vendamos nos llevamos nuestra comisión. Si no vendemos pues mucho, la verdad no generamos dinero”, confesó la cervecera. “Yo siempre he dicho que lo que yo me lleve es bien recibido. Ha sido la primera serie inaugural que nos llevamos poquito dinero, pero lo que sea es bueno a no tener nada de trabajo”, agregó con mucho optimismo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ÁGUILA DE VERACRUZ PROPINÓ SU SEGUNDA DERROTA CONSECUTIVA A LOS DIABLOS ROJOS

La afición que tuvo el privilegio de asistir al AHH este fin de semana tuvo que engañar a su cerebro a la hora de ingerir su cerveza sin alcohol e incluso hubo quienes sintieron los estragos de la cebada tras un par de tragos.

“Me llamó mucho la atención un cliente del fin de semana que ya llevaba dos cervezas dobles y me pidió otra y cuando se la llevé se percató que no tenía alcohol y me pidió una con alcohol. Yo le dije que en ninguna parte del estadio estaban vendiendo cerveza con alcohol y se impresionó porque ya se sentía mareado y entre risas me dijo que lo engañaron. Todo es mental”, relató la vendedora de cerveza en entrevista con RÉCORD.

Aunque la esperanza de una mejora y la incorporación del alcohol en la casa de los Diablos Rojos es grande, la realidad es que no hay una fecha establecida para su regreso y de momentos las bodegas en donde se surten los cerveceros están vacías y únicamente cuentan con la ya mencionada bebida con cero grados de alcohol.