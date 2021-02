'Alacrán' Berchelt vs Óscar Valdez, la 'guerra' por la corona tricolor

Miguel Berchelt y Óscar Valdez protagonizarán una guerra de mexicanos donde la garra, el poder de sus puños, su instinto noqueador y hambre de triunfo coronará a la nueva estrella del boxeo tricolor.

El 'Alacrán' Berchelt (38-1, 34 KO’s) quiere coronar la séptima defensa de su título Superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) con un nocaut para quitarle el invicto a Valdez (28-0, 22 KO's), quien sostendrá su tercera pelea en las 130 libras tras renunciar a su cetro Pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

"Esperemos que sea una gran pelea, que sea una pelea explosiva, una pelea que disfrute la gente. Voy a dar todo, ya conocen al 'Alacrán', es un peleador que se entrega y el nocaut siempre va a estar latente", aseguró Berchelt.

"Del otro lado hay un gran peleador como es el olímpico Óscar Valdez, que tiene mucha experiencia amateur, hizo campaña en peso Pluma, hizo seis defensas, tiene un gran equipo como es Eddy Reynoso y sin duda tiene todos los ingredientes para que sea candidata a 'Pelea del Año'", agregó.

Miguel es un noqueador nato. Presume 84.62 por ciento de efectividad por nocaut en sus victorias. En las 34 ocasiones que ha ganado por la vía del cloroformo, siete han sido nocauts fulminantes y en 27 ocasiones han detenido las peleas debido al poder de sus puños.

Mientras que Valdez ha noqueado 22 ocasiones en 28 victorias que lleva invicto, para un 78.57 por ciento de efectividad, de los cuales 19 han sido nocauts técnicos y tres fulminantes.

"Todos sabemos que 'Alacrán' Berchelt carga una tremenda pegada, es un noqueador nato, yo no me considero un peleador con tanta pegada pero hemos tenido grandes nocauts. He escuchado comentarios de Berchelt que va a buscar quebrarme la quijada, que va a buscar el nocaut y me gusta eso, que venga a buscar el nocaut porque yo no me voy a rajar. Solo le digo que tenga cuidado de buscar el nocaut porque el nocaut puede llegar pero para el otro lado", sentenció Valdez.

"No voy a dejar la cara para ver si Berchelt pega o no. Voy a hacer lo posible por ganar y si se presenta la oportunidad y podemos lastimar a mi rival, claro que voy a hacer todo lo posible por acabarlo pronto", enfatizó.

