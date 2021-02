Berchelt confía en que su entrenador esté con él en pelea vs Valdez

Miguel Berchelt confía en que su entrenador Alfredo Caballero solucionará sus problemas de visado para guiarlo en la pelea de este sábado ante Óscar Valdez.

"A todos les puede pasar un contratiempo, la verdad estoy feliz, no tengo ningún problema por eso. Sé que Alfredo llegará, aquí va a estar conmigo, ustedes lo van a ver el día del pesaje, lo van a ver en mi esquina. La verdad que no me preocupa nada de eso y estoy listo y preparado para la guerra", declaró Berchelt en conferencia virtual.

El entrenador del campeón Superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) no pudo viajar el lunes por la noche a Las Vegas, Nevada, para la pelea de su pupilo debido a que su visa no cumple con la vigencia solicitada por las autoridades migratorias de EU.

De acuerdo a una fuente cercana al Team Caballero, la promotora Top Rank ayudó a resolver el problema, por lo que el entrenador sí podrá estar en la esquina del "Alacrán" Berchelt (38-1-0, 34 KO's).

"Es importante tener a mi timonel. Soy un yate de primer nivel y necesito un bien capitán que sepa navegar el barco. Sin duda Caballero es de lo mejor qué hay ahorita en la baraja de entrenadores mexicanos y sin duda va a ser muy importante".

"La verdad es que no trato de pensar en eso, confío en que todo se va a solucionar, sé que Caballero va a estar conmigo, sé que va a estar ese día, sé que es una pelea importante para él y para mí y no podemos estar lejos. A final de cuentas él ha trabajado también para esto, sé que él está muy contento de enfrentar a Óscar y a Eddy Reynoso y sin duda sé que estará conmigo y vamos a hacer una gran pelea. Vengo con todo", confió el monarca mundial, quien hará la séptima defensa de su corona.

En caso de que Caballero no pueda estar en la esquina, German León subirá con Miguel el sábado en la "Burbuja" del MGM en la batalla de mexicanos. Álvaro Salcido sería Second 1 y Jorge Puga el Second 2.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ÓSCAR VALDEZ SOBRE PELEA ANTE BERCHELT: 'TENEMOS LA OBLIGACIÓN DE DEJAR TODO ARRIBA DEL RING'