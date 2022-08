Andy Ruíz sobre críticas a su físico: "Soy un campeón gordito, no es un concurso de cuerpos"

Andy Ruíz regresará al ring para medirse ante el cubano Luis Ortiz, una contienda que podría catapultar al mexicano de vuelta en el boxeo es por eso que espera con ansías la fecha de la pelea.

"Es una pelea emocionante, yo ando muy feliz. Sé que va a ser una pelea difícil y por eso escogimos un rival duro. Estamos listos para lo que venga el 4 de septiembre", sentenció en entrevista para ESPN.

Uno de los problemas que el ‘Destroyer’ enfrentó al convertirse en Campeón de los pesos superpesados fue la crítica hacía su peso, por lo que bajó, algo que considera que le afectó en su rendimiento. Por eso ahora se concentra en recuperar kilos

"Yo necesito tener ese peso para tener el 'power'. Yo quiero estar fuerte y así es como vamos a estar. Mi papá me dice que diosito me hizo un campeón gordito y así es como soy. Yo cargo el peso bien. Esto no es un concurso de cuerpos", explicó.

En caso de conseguir la victoria contra el ‘King Kong’, Andy Ruiz ya apunta a su próxima contienda y varios nombres de elite mundial están en la baraja para el mexicano.

"Si ganamos en septiembre, dicen que puede ser contra Deontay Wilder si sale del retiro o pelear contra Usyk o Anthony Joshua pero primero tengo que ganar a Ortiz. Contra Wilder es una pelea que a todos les gustaría mirar", sentenció.

