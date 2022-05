Canelo Álvarez: Así quedó el brazo de Dmitry Bivol tras la pelea ante el mexicano

Dmitry Bivol sorprendió al mundo entero luego de derrotar al Canelo Álvarez por decisión unánime. Sin embargo, el pugilista ruso reconoció la pelea que dio el tapatío, donde destacó la fuerza con la que golpea el mexicano.

Tras el triunfo, Bivol fue entrevistado por el canal de Youtube 'Fight Hub TV', en donde mostró las heridas que le dejó el oriundo de Guadalajara, siendo su brazo una de las partes más lastimadas de su cuerpo.

"Estoy bien, fue una gran pelea para mí, porque muchas personas vieron esta pelea. Canelo pega muy fuerte, creo que lo vieron todos, cada que atacaba lo hacía muy duro", dijo el púgil ruso, quien posteriormente se alzó la manga de la playera para enseñar los golpes marcados.

Asimismo, Joel Díaz, uno de los entrenadores de Bivol, reveló la estrategia que tuvieron para que no se le debilitara el brazo durante la pelea, pues sabían que sería una zona que iba a buscar el mexicano.

"Sabíamos que intentaría lastimar el brazo, pero constantemente aplicábamos hielo para que Dmitry no sintiera tanto los impactos y lo fuera desesperando poco a poco", declaró en entrevista con Behind The Gloves.

