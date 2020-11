Canelo Álvarez: 'El dinero es lo de menos, yo amo el boxeo'

Saúl 'Canelo' Álvarez, recientemente terminó su relación con la que fuera su promotora en los últimos años, Golden Boy Promotions, y de igual forma rompió el trato millonario que tenía por DAZN por 365 millones de dólares a cambio de 11 peleas.

Y es que según el propio Álvarez, más allá de la cuestión económica, lo que más deseaba era mantenerse vigente y seguir peleando en este 2020, año atípico por la pandemia, algo que no le pudieron cumplir ni Golden Boy Promotions ni DAZN.

"Para mí el dinero es lo de menos, obviamente siempre quiero tener a mi familia bien y me subo a dar la vida por algo, por tener una vida mejor, pero la verdad es que amo el boxeo y para mí el dinero es lo de menos, pero croe que me va a ir mucho mejor como agente libre", reveló el Canelo en entrevista con TV Azteca.

#CaneloEsAzteca Saúl "Canelo" Álvarez sostiene que al final el dinero es lo de menos, pues ama el boxeo y quiere hacer las mejores peleas. EN VIVO: https://t.co/auGhzDv3CU pic.twitter.com/va3hhFPZrY — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 18, 2020

"Voy a poder hacer las mejores peleas y ahora sí que yo decidir cada una de las cosas en cuestión de negocio y creo que me va a ir mucho mejor, confío en Dios y siempre he dicho que lo que se hace bien no puede salir mal y nos va a ir mejor, eso lo tengo por segur, pero al final lo que quiero es poder trabajar con todos los promotores y poder hacer las mejores peleas para el público", añadió el pugilista tapatío.

Ahora que es agente libre, el boxeador mexicano ya cerró la negociación de su próxima pelea, ante Callum Smith, el próximo 19 de diciembre, boxeador al que analizó.

"Es un pelador que va para adelante buscando la pelea, que no te da chance de respirar, de agarrar tu ritmo. Es un peleador que tiene muchas cualidades, mucho poder también, pero estamos listos para esto y para más. Creo que en estos niveles tenemos que acoplarnos a todo con la experiencia que tenemos y será un gran pelea. Estoy listo para esto y este tipo de retos son los que me gustan en el boxeo para seguir adelante y hacer historia", sentenció Álvarez.

