Canelo Álvarez es criticado luego del Knock-Out de Jaime Munguía a John Ryder

El pasado sábado Jaime Munguía se enfrentó a John Ryder, rival del Canelo Álvarez, y terminó por vencerlo en nueve rounds por la vía del cloroformo, algo que no pudo hacer Álvarez cuando se enfrentó al británico.

El resultado de la pelea entre el tijuanense y el inglés no dejó satisfechos a ni un solo detractor del Canelo, no por el rendimiento de Jaime Munguía, sino porque el pugilista mexicano hizo lo que Canelo no pudo: noquear al británico.

Uno de los principales detractores del Canelo, y que aprovechó la derrota de Ryder para criticar al boxeador azteca, fue el periodista mexicano Fernando Schwartz, mismo que catalogó a Álvarez como 'una farsa tapatía' mediante sus redes sociales.

Jaime si noqueó a Ryder por técnico en 9. Canelo solo le ganó por decisión. Ya se dieron cuenta de la farsa tapatío que es Saúl ? pic.twitter.com/UzU8PIEXBI — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) January 28, 2024

"Jaime sí noqueó a Ryder por técnico en 9. Canelo solo le ganó por decisión. ¿Ya se dieron cuenta de la farsa tapatía que es Saúl?", se lee en su publicación en redes sociales.

Saúl Álvarez tiene que defender, de manera obligatoria, su campeonato ante Jaime Munguía en mayo, Canelo no ha salido a confirmar una pelea o un rival para dicha fecha, misma que podría tener la revancha del mexicano ante el ruso Dmitry Bivol.

