Canelo Álvarez: 'Este tipo de retos me pondrán en la cima de la historia del boxeo'

Al mejor libra por libra del planeta, Saúl “Canelo” Álvarez (57-1-2, 39 KO’s), le gusta enfrentar retos que lo coloquen en la cima de la historia del boxeo mundial. Razón por la que no le teme a ningún rival.

El campeón mundial en cuatro divisiones se declaró listo para arrebatarle el Supercampeonato Semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al peleador ruso Dmitrii Bivol (19-0, 11 KO’s) este sábado en la T-Mobile.

“(Bivol) es un buen campeón, un buen peleador, sabemos eso, entrenamos para él pues tiene mucha experiencia, experiencia en amateur. Es un campeón sólido en 175, pero lo sé y estoy listo. Creo en mis habilidades y estoy muy confiado en lo que soy.



“Me gusta este tipo de retos porque quiero hacer historia y este tipo de retos me pondrán en la cima de la historia del boxeo. Me siento vivo con este tipo de retos, sabemos de las habilidades de boxeo de Dmitry Bivol, pero es mi tiempo. Me siento en mi prime y disfruto de estos momentos”, declaró “Canelo” en la conferencia final que se celebró en el KA Theater del MGM Grand Hotel & Casino.

El tapatío de 31 años de edad regresará al ring después de convertirse en el primer campeón mundial indiscutido de las 168 libras de la historia, en noviembre pasado, con el objetivo de comenzar el camino en busca de todos los títulos de las 175 libras. De lograrlo, se convertiría en el primer hombre en coronarse indiscutido en dos divisiones.



“Vencí a todos los campeones en 168, por ahora estoy bien en ese peso, por lo que tengo que tomar otros retos para mí, no solo por hacer historia. Necesito sentir ese tipo de retos, salir en 175 y tener la oportunidad de ganar todos los títulos es increíble.

“Sé que traerá todo y me gusta la idea, porque lo único que quiero es dar una gran pelea y poner todo en la historia del boxeo. Si es una buena pelea estará ahí en los libros de la historia. Él está confiado, yo también y será una gran pelea”, aseguró.

