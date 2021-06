Canelo Álvarez: Jermall Charlo advierte que va por el mexicano o Golovkin

El invicto campeón mundial Mediano del CMB, Jermall Charlo (32-0, 22 KO's), quiere pelear con el kazajo Gennady Golovkin y con Saúl 'Canelo' Álvarez, en caso de que el mexicano baje a las 160 libras.

"Las 160 libras es mi división, quiero unificar, quiero que Golovkin se meta en el ring conmigo aquí en Houston, quiero que 'Canelo' venga a Houston si baja a las 160. Esta es mi división, seré su rey; esta es mi cuarta defensa del título con muchas más por venir, soy joven y estoy hambriento de gloria.

"Golovkin está por unificar, así que quizás podamos pelear por todos esos cinturones que él está por obtener, pelearé contra el ganador. El otro se está escondiendo, así que no me preocupa. ¿Sabes lo que un león hace cuando caza? Hay una diferencia entre perseguir y cazar. Nosotros estamos cazando", declaró Charlo.

El estadounidense hizo la cuarta exposición de su corona del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante el mexicano Juan Macías Montiel (22-5-2, 22 KO's) a quien derrotó por decisión unánime con tarjetas 119-109, 118-109 y 120-108.

“Es un verdadero guerrero, ingresó al cuadrilátero conmigo, disputó cada round con todo su esmero y pude darme cuenta por su mirada que era un guerrero desde el comienzo y que él quería pelear. No importaba con que lo golpeaba, él quería más, me encanta ese espíritu. Él será un gran boxeador", aseguró Charlo, quien era favorito en las apuestas y se proyectaba que ganaría por nocaut.

"Nunca me preocupé, simplemente pensaba en cómo los mejores boxeadores del mundo hacen los mejores ajustes, todos deben adaptarse, y por eso estamos aquí. Es por eso que el 19 de junio ahora es un feriado nacional, nunca me habían cortado, nunca me he visto así tras una pelea, y él se esmeró por intentar pelear a mi nivel. Vi que la afición estaba a mi favor, que la ciudad de Houston me apoyaba, los puse en mi espalda. ¿La mayor cantidad de golpes lanzados en mi carrera? Este apenas es el comienzo", enfatizó Jermall, quien recibió el Cinturón de la Libertad del WBC para conmemorar “Juneteenth”, fecha que recuerda el día en que la esclavitud en el estado de Texas fue abolida.

