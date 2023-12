Canelo Álvarez sobre una posible pelea ante Crawford: "No es una opción para mi"

Saúl ‘Canelo’ Álvarez todavía no tiene ningún rival en mente para pelear en 2024, esto luego de que, en una entrevista, confirmara que todavía no tiene un nombre para el subirse a los encordados el siguiente año.

Álvarez comentó que hay muchos nombres en la mesa, pero que, hasta el momento, se encuentra haciendo otras cosas y disfrutando su tiempo con su familia.

“Me la he pasado haciendo otro tipo de cosas, mis negocios que tengo, viajando con mi mujer, entonces ahorita no he platicado nada”, comentó.

Sobre el tema de enfrentarse a Terence Crawford y una posible pelea en este año, Álvarez comentó: “No es una opción para mí, ahorita, él no está en mí planes, pero veremos, si es una pelea grande para la gente donde genere muchas cosas, veremos”, comentó.

Sobre una hipotética pelea con Benavidez: “Pues veremos, el lunes vamos a ver quiénes son las opciones y veremos qué pasa”.

