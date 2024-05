Luego de que Óscar de la Hoya amenazara con demandar a Saúl 'Canelo' Álvarez por supuesta difamación, el tapatío aseguró que ya no quiere volver a saber nada del 'Golden Boy' y le mandó un pequeño mensaje: "No se puede difamar a alguien que está diciendo la verdad".

'Canelo' visitó la Ciudad de México este martes con motivo de participar en un torneo de golf para recaudar fondos por la educación y, tras jugar algunos hoyos, el campeón de las 168 libras no dudó en expresar su postura frente a su relación con el exboxeador y promotor, a quien asegura, no lo quiere cerca.

"Yo como deportista lo respeto y mi admiración para él, pero como persona pienso completamente otra cosa y la verdad es que no quiero nada que ver con él, no quiero esas vibras cerca de mí y cada quien por su lado. Preferiría no tener problemas con nadie, pero cada quien por su lado", apuntó el tapatío.

Saúl también abordó el tema de la posible demanda por difamación por parte de De la Hoya, afirmando: "En Estados Unidos, difamación es cuando mientes. ¿De qué me iba a demandar? No se puede difamar a alguien que está diciendo la verdad", aseguró.

