Jackie Nava: "Se me metió en la cabeza retirarme como campeona"

Jackie Nava (38-4-4, 16 KO´s), primera campeona del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), quiere cerrar su trayectoria de 20 años como monarca del orbe en una batalla con público en las tribunas.

“Sí ha sido complicado (el retiro) porque es algo que me apasiona y algo que me gusta y disfruto mucho. Se me metió en la cabeza retirarme como campeona y sé que lo podemos hacer. Este año va a ser clave, así es que quiero aprovechar este año todavía.

“Incluso estoy tratando de esperar a ver si puedo retirarme con público porque es también un tema, el querer estar con tu público, con la gente que te vio crecer, independientemente si es en Tijuana o en otra parte pero México es mi país y el que me vio crecer, así es que me gustaría retirarme con ese público, con esa porra y con esa emoción. Sí me gustaría disputar un título”, expuso Nava durante la conferencia virtual del CMB 'Martes de Café'.

Después de cuatro meses de ausencia, 'La Princesa Azteca' regresó al ring impartiendo cátedra de boxeo al vencer por decisión unánime a la chihuahuense Karina 'Bella' Fernández con tarjetas por 100-90, 99-91 y 97-93 en el Grand Hotel de Tijuana, Baja California.

“Primero que nada teníamos que demostrar que estábamos todavía en el nivel y había que demostrarlo ese día, hicimos buen trabajo. Tuvimos una rival dura, una rival que aguantó mucho, pero hicimos el trabajo que queríamos hacer, nos dejó trabajar y creo que se vio ese día.

“Queríamos regresar, pelear y volver a agarrar ese ritmo y ese nivel que queríamos. Sé que estamos listos para disputarlo (el título mundial) y aprovecharlo. No sé exactamente (cuando me vaya a retirar), quiero aprovechar este año y dependerá de este año lo que venga”, mencionó la tijuanense de 40 años.

El año pasado derrotó por decisión unánime a Marisol Corona, en noviembre, y a Estrella Valverde, en julio.

“(Mi última pelea) Sí me dio cierta confianza, cierta seguridad. Voy trabajando por tiempos, me voy sintiendo mejor cada día, tuve un lapso donde dejé de pelear como un año hasta que regresé, seguí entrenando, seguí moviéndome, tuve ese movimiento para sentirme mejor arriba del ring.

“Creo que estas tres peleas que he tenido, que no han sido por título me han dado esa confianza para saber que todavía puedo estar mejor en mi siguiente pelea”, enfatizó Nava, quien espera pelear en septiembre con Yamileth Mercado (17-2, 5 KO’s), campeona Supergallo CMB.

La pionera del pugilismo tricolor debutó en el profesionalismo el 29 de mayo de 2001 con una victoria ante la estadounidense Vicki Cozy en el Aloha Tower Marketplace de Honolulu, Hawaii; y en 2005 se convirtió en la primera campeona mundial del CMB.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PELEA ENTRE MIKE TYSON Y EVANDER HOLYFIELD NO SE REALIZARÁ