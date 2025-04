Julio César Chávez Jr. descarta arreglo de pelea ante Jake Paul: 'No me presto a esas cosas'

Hace apenas unos días, el mundo del boxeo recibió con sorpresa la noticia de que Julio César Chávez Jr. será el próximo rival del youtuber Jake Paul, en una pelea pactada para el 28 de junio en el Honda Center de Anaheim, California.

El anuncio generó reacciones encontradas entre los aficionados al pugilismo, quienes han expresado su descontento ante la creciente participación de influencers y creadores de contenido en el deporte de los puños, lo que muchos consideran un espectáculo más que un deporte.

Se enfrentarán en California

Sin embargo, el Junior asegura que esta pelea no será una farsa. Está convencido de que puede aprovechar el foco mediático para relanzar su carrera y promete tomarse la contienda con total seriedad.

“Yo voy a ganar, ya me conocen, ya saben que yo no me presto a cosas”, afirmó para RÉCORD. “Quiero aprovechar todo eso que él trae, noquearlo, ganarle y quedarme con toda esa atención, para que mi carrera vuelva a estar en el ojo de mucha gente”.

Afirma que noqueará a Paul

Jake Paul calienta la pelea

Jake Paul, quien también representará a Puerto Rico en esta contienda, no tardó en lanzar sus primeros 'golpes bajos' al mexicano. Aseguró que él hará sentir orgulloso al Gran Campeón Mexicano, algo que, según dijo, su hijo no ha logrado.

Pero Chávez Jr. no se quedó callado y respondió con fuerza, asegurando que va a mandarlo a dormir. Incluso, fue más allá y apostó algo extra en esta pelea: “Lo voy a noquear. Le apuesto la cabellera por esta pelea, para que se corte la barba y los pelos feos que trae ahí”, sentenció.

Calentó la pelea

