¡Le bastaron dos asaltos! Adrián 'Gatito' Curiel se convirtió en campeón del mundo minimosca

Adrián 'Gatito' Curiel se convirtió en el nuevo mexicano campeón del mundo de boxeo tras noquear con un brutal derechazo al sudafricano Sivenathi Nontshinga. El púgil capitalino viajó hasta Montecarlo para desafiar al campeón del mundo minimosca de la FIB y le bastaron únicamente dos asaltos para arrebatarle la faja.

"He cumplido mi sueño", dijo el 'Gatito' Curiel luego de recibir su cetro del orbe "Yo le dije a mi mamá: 'Tú tranquila, esta noche no me gana nadie, nadie'. Venía motivado, lo soñé desde que entré al box a los 6 años, creo que alguien allá arriba está muy orgulloso de mi".

Adrián se presentaba como víctima ante el sudafricano invicto en 12 peleas, sin embargo, el mexicano hizo un análisis perfecto y simplemente estaba esperando el momento oportuno para tirar ese explosivo volado.

"Ese golpe ya lo había practicado en el gimnasio muchas veces", contó Curiel. "La verdad yo no soy de estudiar mucho a mis rivales, vi dos o tres videos de él. Amo el boxeo y soy muy analítico, analizo mucho las peleas", apuntó.

Con este triunfo, el 'Gatito' se une la exclusiva lista de actuales campeones aztecas masculinos a la cual pertenece Saúl Álvarez (indiscutido en las 168 lb), Emanuel Navarrete (campeón OMB 130 lb), Rey Vargas (campeón CMB 126 lb), Luis López (campeón FIB 126 lb), Alex Santiago (campeón CMB 118 lb), Francisco Estrada (campeón CMB 115 lb) y Julio Martínez (campeón CMB 112 lb).

