Manny Pacquiao, demandado por el representante de Conor McGregor

Audie Attar, mánager de Conor McGregor y Paradigm Sports, compañía que representa al irlandés, han decidido demandar a Manny Pacquiao.

Y es que hace unos meses, los peleadores manejaban la posibilidad de enfrentarse en el ring de boxeo, aunque todo terminó por caerse.

De acuerdo con ESPN, Paradigm Sports tenía los derechos de las próximas dos peleas del filipino, pero el Pacman terminó por arreglarse con Errol Spence Jr. a sus espaldas.

También se informó que Pacquiao había recibido un anticipo de 3.3 millones de dólares y que se ha negado a devolver, por lo que la demanda podría ascender a los 8 millones, además de una orden judicial para evitar la pelea ante Errol Spence Jr.

"La demanda de Paradigm Sports en mi contra no tiene ningún merito. Lamentablemente, esta frívola demanda tiene la intención de distraer mis preparativos para una pelea histórica. Pero no me molesta en lo más mínimo. Mis abogados están al tanto de esta demanda y están listos para presentar cargos contra Paradigm Sports", mencionó el filipino a través de un comunicado.

