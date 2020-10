Mario Barrios: Se declaró listo para su primer defensa ante Ryan Karl

El púgil mexico-estadounidense Mario Barrios (25-0, 16 KO's) se declaró listo para hacer la primera defensa de su título Ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante Ryan Karl (18-2, 12 KO's).

"Estoy súper motivado para este tipo de pelea. Ryan y yo nos conocemos desde hace muchísimo tiempo y conocemos el estilo del otro dentro del ring. Los fans que nos estarán viendo en el Alamodome y el pay-per-view serán testigos de una gran pelea", dijo el campeón mundial, de 25 años de edad, en conferencia virtual celebrada este martes.

"No podría estar más feliz por formar parte de una de las primeras peleas con aficionados presentes desde que comenzó la pandemia y defender mi título por primera vez en mi San Antonio natal es enorme. El apoyo que he recibido de los fans ha sido increíble. Sé que la noche de la pelea será excepcional con ambas aficiones presentes", agregó.

De sangre mexicana, el "Azteca" Barrios se consagró monarca mundial el 28 de septiembre de 2019 al derrotar al ruso Batyr Akhmedov por decisión unánime en la pelea coestelar de la cartelera protagonizada por Errol Spence Jr. y Shawn Porter por el campeonato Welter unificado en el Staples Center.

El resultado fue polémico pues algunos aficionados consideraron que Akhmedov había ganado la batalla, mientras que otros consideraron que el resultado tuvo que haber sido empate.

"Estoy muy orgulloso de la pelea que tuve con Akhmedov. Todo gran boxeador ha tenido peleas reñidas como esa. Fue una experiencia de aprendizaje y vamos a seguir tomando las cosas pelea por pelea", enfatizó.

La función, que será presentada por Premier Boxing Champions (PBC), el 31 de octubre en el "The Alamodome", de San Antonio, Texas, será la primera que se celebre con público en Estados Unidos, con 11 mil asistentes.

Karl, de 28 años edad, llegará a su primera batalla por un título mundial con tres victorias, la última fue en noviembre pasado ante el nicaragüense Bergman Aguilar (15-6-1, 5 KO's), quien abandonó la pelea en el quinto round.

"Esta pelea será sumamente importante, casi surreal, estamos muy entusiasmados. Definitivamente he evolucionado como boxeador. Nunca había entrenado tanto, Ronnie (Shields) me ha hablado sobre mantener la calma, mantenerme listo para el momento y sobre lo que significa formar parte de una pelea por el título mundial.

"Debemos recordar que estamos allí para trabajar y nada más. Nada de placer, todo trabajo. Me estoy poniendo en la mejor forma física de mi vida", aseguró Karl.