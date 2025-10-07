"Me dolió": Julio César Chávez Jr. se sincera sobre derrota de 'Canelo' Álvarez

Julio César Chávez Jr., hijo del legendario campeón mexicano, sorprendió a la afición al expresar un inesperado mensaje de respeto y orgullo hacia su ex rival, Saúl “Canelo” Álvarez, luego de su derrota ante Terence Crawford en Las Vegas.

En entrevista exclusiva con “El Zar” Aguilar para TUDN, Chávez Jr. dejó atrás la antigua rivalidad que alguna vez dividió a los fanáticos del boxeo mexicano para reconocer públicamente la carrera y el esfuerzo del tapatío.

Canelo en la pelea contra Crawford | AP

“La verdad siempre hubo una rivalidad con él, pero me duele que pierda. Estoy orgulloso del Canelo porque, en su momento, de la pelea que hubo entre los dos, qué bueno que se haya quedado con esa estafeta. Es el disciplinado, el que le ha echado muchas ganas”, declaró Chávez Jr.

“Es triste para el boxeo mexicano que haya perdido”

Para el hijo de la leyenda, la derrota de Canelo no solo representa un revés personal, sino un golpe para el boxeo nacional. Señaló, una victoria del Canelo ante Crawford habría tenido un impacto positivo para el impulso del deporte en México. “Es triste para el boxeo mexicano porque nos convenía que Canelo ganara para que hubiera más boxeo en México".

Julio César Chávez Jr y Canelo en combate | MEXSPORT

"Pero es un gran campeón, hay que reconocerlo… ha hecho cosas increíbles, el dinero que está ganando. Orgulloso de que ponga en alto al boxeo mexicano”, y criticó a aquellos aficionados mexicanos que celebraron la caída de Canelo. “Vi que estaban enojados con él, como que querían que perdiera porque cobra mucho y se da su paquete, pero es parte del boxeo”.

¿Se avecina una revancha?

Chávez Jr. no descartó la posibilidad de una revancha entre Canelo y Crawford, asegurando que sería una excelente oportunidad para que el mexicano vuelva a demostrar su grandeza. “Una revancha para que gane, una revancha”, enfatizó el sinaloense.

Canelo en su combate contra Terence Crawford | MEXSPORT

La posibilidad de un segundo capítulo entre ambos pugilistas ya empieza a sonar fuerte entre medios y fanáticos, especialmente considerando el peso mediático que tendría un desquite entre dos de los nombres más importantes del boxeo actual.

Actualmente Julio César Chávez Jr. se encuentra en libertad condicional bajo supervisión de las autoridades mexicanas. Esto tras haberse emitido una orden de aprehensión en su contra por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Canelo y Julio César Chávez Jr en su pelea | MEXSPORT