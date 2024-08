¿Quién es Héctor Afú, el réferi que pidió 'cambio' en la pelea Mayweather vs John Gotti III?

La pelea de exhibición entre Floyd Mayweather Jr. y John Gotti III presentó un episodio poco habitual en el boxeo. Y es que el reféri del enfrentamiento, Héctor Afú, decidió abandonar sus labores y "pidio cambió" argumentando que 'Money' no lo respetaba.

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial del Boxeo, confirmó esta versión y explicó los motivos para que el árbitro decidiera dejar el ring.

“El réferi es la máxima autoridad dentro del ring y su labor es asegurar el respeto de ambos contendientes hacia las reglas de este deporte de contacto. Ante la falta de respeto a la autoridad, el réferi decidió detener las acciones sobre el cuadrilátero y solicitó a la comisión de boxeo la sustitución del árbitro, basado en sus sólidos principios y respeto”, dijo este martes.

Ante esta inusual situación, Afú ha llamado poderosamente la atención y se ha convertido en tema de conversación para los amantes del pugilismo.

¿Quién es Héctor Afú?

Héctor Afú es un réferi panameño con amplia experiencia y que ha sido el encargado de impartir justicia en enfrentamientos de talla internacional como Naoya Inoue vs Stephen Fulton, George Kambosos vs Devin Haney o Tommy Fury vs Jake Paul.

En el evento celebrado el sábado pasado en la Arena Ciudad de México, Afú también fue el réferi del combate previo entre David Picasso y Azat Hovhannisyan.

