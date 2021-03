Seniesa Estrada derribó barreras para abrirse paso en el boxeo

En un mundo dominado por hombres, la púgil estadounidense de raíces mexicanas, Seniesa Estrada, derribó barreras para abrirse camino en el deporte de los puños.

En su infancia, le dijeron que las niñas no boxeaban y a pesar de ser rechazada en un gimnasio, luchó con determinación en busca de sus sueños. En sus inicios tuvo que pelear con niños y hoy es considerada una de las mejores peleadoras de EU.

“Superé las expectativas, lo que la gente creía que era posible dentro de un mundo dominado por los hombres, especialmente en un ambiente como el del boxeo femenino. Cuando empecé como amateur no había tantas mujeres en el boxeo, ni siquiera cuando me convertí en profesional. Tuve que quebrar muchas barreras para llegar donde estoy", platicó Estrada en entrevista con RÉCORD.

"Tuve que superar muchos obstáculos, pero el mayor de todos fue convertirme en profesional, fue tan distinto; el mundo del boxeo femenino era muy diferente en aquel entonces, ni cerca de lo que es ahora. Era un ambiente que te desanimaba a superarte y seguir creciendo, pero estoy muy contenta de que ahora las cosas estén cambiando para bien".

“Super Bad” Estrada hizo su debut profesional en 2011, desde entonces se mantiene invicta con 19 victorias, 8 por nocaut. Es campeona interina Mosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), monarca Plata Minimosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y ostenta el récord del nocaut más rápido en la historia del boxeo femenil, de siete segundos.

“Ser parte de Golden Boy significa todo para mí, es un sueño hecho realidad. En mis comienzos, a los 6 años, me decía a mí misma que lo iba a lograr. En aquel entonces no veía a ninguna mujer peleando por televisión y no había muchas mujeres profesionales en general. (Óscar De la Hoya) Siempre fue una inspiración para mí, es una gran oportunidad por la cual siempre estaré agradecida.

"Mi objetivo es convertirme en una de las mejores boxeadoras del mundo. Ser considerada una de las mejores de la historia, de hombres y mujeres, sin caer en una categoría en particular", enfatizó.

SU SUEÑO EMPIEZA CONTRA ORTIZ

Ser campeona mundial en tres divisiones es el objetivo de la púgil estadounidense Seniesa Estrada, quien buscará la primera corona ante la mexicana Anabel Ortiz, dueña del cetro Paja de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

"Definitivamente estoy entusiasmada, ya que esta pelea contra Ortiz será la más importante de mi carrera hasta ahora, la mejor rival. Ella es una gran campeona que se ha mantenido en la cima por mucho tiempo, y es por eso que todo lo que yo quiero lograr comienza con esta pelea", platicó Estrada en entrevista con RÉCORD.

"Me describiría a mí misma como alguien muy versátil, polifuncional dentro del ring. Puedo pelear de distintas maneras, así que estaré lista para adaptarme y cambiar mi estilo cuando sea necesario para derrotar a Anabel", declaró.

La peleadora de ascendencia mexicana buscará arrebatarle el título a Ortiz el 20 de marzo en la función de Golden Boy Promotions que protagonizará el mexico-estadunidense Vergil Ortiz ante el exmonarca Maurice Hooker en la Dickies Arena de Fort Worth, Texas.

"Estoy lista para lo que sea. La veo ir hacia enfrente y la veo rezagarse para boxear. Estaré lista para todo, sé que ella será una rival formidable. Nunca salgo buscando el nocaut, pero sé que un golpe que busco conectar podría llegar a terminar en un nocaut, me he entrenado para aguantar 10 rounds y esa es mi expectativa", mencionó Estrada.

