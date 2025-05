William Scull, el rival más 'bulto' de Canelo Álvarez: rompen récord de menos golpes conectados

Este sábado en Arabia Saudita, Saúl “Canelo” Álvarez volvió a salir con el brazo en alto, esta vez tras vencer por decisión unánime al cubano William Scull, pero lo hizo en una de las peleas más monótonas que se recuerdan en su carrera.

El combate, lejos de ofrecer espectáculo, pasará a la historia por una cifra poco envidiable ya que fue la pelea con menos golpes conectados con información de Compubox.

Según los registros, Canelo conectó apenas 152 golpes, mientras que Scull lanzó más (293), pero sin contundencia ni intención ofensiva real. El total de golpes combinados fue de 445, la cifra más baja en una pelea registrada por Compubox. Hasta antes de este combate, ese récord lo tenían Deontay Wilder y Joseph Parker con 559 impactos en 2023.

Floja pelea en suelo árabe | AP

Canelo explota tras su triunfo

Molesto por la actitud de su rival, Canelo no dudó en expresar su descontento ante los micrófonos tras el combate: “¡El cubano Scull se dedicó a correr! No quiso pelear, sólo huía. Esto no fue una pelea, fue una persecución”, declaró tajantemente el campeón mexicano.

A pesar de no haber sufrido daño y de controlar la pelea, Canelo mostró frustración por no haber podido dar espectáculo a sus seguidores, quienes esperaban un duelo más intenso en un escenario de alto perfil como lo es Medio Oriente.

Mala experiencia del mexicano fuera de Norteamérica | AP

Un triunfo más en su legado, pero con sabor amargo

Aunque la victoria amplía el palmarés de Canelo Álvarez, el combate dejó mucho que desear para fanáticos y analistas. No sólo por el bajo volumen de golpes, sino por la falta de combatividad de William Scull, quien nunca representó una amenaza seria ni buscó el intercambio real.

Canelo, quien ha sido criticado por algunas decisiones recientes respecto a sus rivales, dejó en claro que él sí está dispuesto a pelear contra cualquiera, pero necesita que sus oponentes también salgan a ganar, no a sobrevivir.

Nueva victoria para el pugilista tapatío | AP

Con esta victoria, Canelo mantiene su reinado, pero ya se habla de la necesidad de un reto mayor en su próxima pelea, uno que devuelva el espectáculo y emoción que el público espera del campeón mexicano. Es por ello que en medio de los festejos, Terence Crawford encaró al mexicano en medio del ring.

