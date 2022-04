En esta columna he escrito varias veces sobre los retos de la salud mental en los deportistas. A manera de ejemplo hemos revisado casos como de Simon Biles (gimnasia), Naomi Osaka y Ashleigh Barty (tenis) y Michael Phelps (natación). También nos hemos adentrado en casos de equipos de la Liga MX. Sabemos que algunos de los efectos que produce la salud mental en estos atletas están relacionados con ansiedad, depresión, hartazgo, trastornos de sueño, alcoholismo, 'burnout' (agotamiento físico y mental) y falta de sentido.

A continuación presento cuatro de las principales variables que cuando no son manejadas adecuadamente, generan problemas de salud mental en los deportistas.

1. La expectativa que tengo sobre mis propios resultados: La visión que tengo sobre lo que quiero lograr. ¿Dónde me veo? ¿Con quién me comparo? ¿En qué momento me sentiré satisfecho? Es importante aspirar alto, sin embargo, es muy importante que podamos ir reconociendo los avances que tengamos y capitalizando las victorias obtenidas. Si no lo hacemos podemos caer en el síndrome de “nada se es suficiente” lo que perpetúa una sensación de insatisfacción permanente. Hay que saber valorar, apreciar lo hecho y lo aprendido. Mantener la perspectiva de lo que hemos logrado y lo que podemos llegar a hacer es clave para mantener la salud mental.

2. La opinión de los demás sobre mi persona y mi desempeño. Lo que piensan nuestros padres, entrenadores, compañeros de equipo, seguidores y comunidad en la que vivimos sobre el desempeño que hemos logrado, influye de manera importante en el balance emocional. Es fundamental aprovechar la energía que nos aportan los que nos rodean, pero jamás perder el foco en nuestra aspiración personal por querer cumplir con lo que otros esperan o incluso, exigen. Wayne Dyer propuso como elemento clave en la salud mental la independencia psicológica. Esto se refiere a poder tomar mis decisiones y vivir mi vida independientemente de la aprobación de los demás. Si ya con la prensa existía presión para los deportistas, con las redes sociales se ha vuelto aún más complejo. Fortalezcamos nuestra identidad sobre quiénes somos y qué es lo que queramos lograr para definir sueños y metas con independencia.

3. Los precios que se pagan al elegir ser un atleta de alto rendimiento. Elegir ser de élite implica mucho esfuerzo, al igual que innumerables renuncias. El tiempo, la dieta, la preparación física, técnica y mental, el descanso y los viajes implican una inmersión total. Así como podremos tener enormes satisfacciones, enfrentaremos la frustración de la pérdida de otras oportunidades en nuestra vida. Mientras pensemos que vale la pena pagar el precio, mantendremos la salud mental, cuando empecemos a percibir que no, la tensión y la sensación de frustración se incrementarán.

4. El propósito: Tener un sentido claro de qué nos mueve. Cuando lo tenemos, experimentamos la motivación intrínseca que hace que todos los días nos levantemos con la intensión de lograr nuestro sueño. Cuando se pierde el propósito, no importa la edad, el dinero, las preseas logradas o por lograr. Simplemente ya no se quiere seguir, y lo más importante, se deja de disfrutar lo que se hace. Si esto ocurre, debemos volver buscar el sentido original que nos motivó o buscar otras alternativas para seguirnos realizando en otro campo.

Otro factor fundamental es la capacidad de cada atleta para condicionarse y mantener la congruencia psicofisiológica. El que la mente, las emociones y la fisiología se mantengan alineadas con el objetivo establecido. Aprender a mantener la tensión óptima que es fundamental en el logro de resultados.

Trabajemos consistentemente en nuestra salud mental. Busquemos espacios de reflexión para explorar qué factores están generando presión y cómo de damos sentido a nuestra vida para que obtengamos la poderosa motivación interna que nos mantiene en busca de nuestra visión de futuro.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DINENNO TRAS EL EMPATE VS SEATTLE: 'EL JUEZ DE LÍNEA, LUEGO DEL SEGUNDO GOL, SE RÍE EN MI CARA'