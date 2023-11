Porque se tenía que decir…

LOS JUEGOS DEL HAMBRE NO SON PARA TODOS

Que empiecen los Juegos del Hambre. Entramos a la época que rompe las ilusiones, la que desestima proyectos por un resultado, el único que vale de la mitad para arriba, y en la que el destino con sus sorpresas amenaza a los favoritos con quedarse en el camino. La apuesta del Play In resultó atractiva y volvió a repartir justicia deportiva instalando a los ocho mejores en Liguilla, la segunda parte que complementa a nuestro campeonato, pero que no todos los que entran saben o pueden jugarla como se necesita.

Sostengo la teoría de que en México, aficionados y especialistas en medios se confunden al aspirar a que nuestros equipos sigan los pasos de los proyectos europeos, es un error común, no porque no se busque alcanzar el mejor nivel, sino porque son formatos tan distintos, el futbol mexicano es único y sólo los proyectos que reconocen la doble tarea de para qué se juega la fase regular y cómo encarar la eliminatoria son exitosos. La gestión en nuestro país no sigue las reglas de las mejores prácticas internacionales.

América construyó al mejor equipo para jugar la fase regular, no hay cuál lo iguale para transitar con dominio rumbo a la calificación; sin embargo, el enfoque debería de cambiar tras tantas Liguillas fallidas por uno que dé prioridad a una característica vital: requiere fichajes ganadores, que en su currículum rebose la cantidad de títulos. Futbolistas, técnicos y directivos. Como lo tiene el equipo más ganador de nuestra época: Tigres.

Los felinos entienden a la perfección el formato para competir en México: conservan la base histórica de un plantel repleto de títulos y lo apuntalan con los mejores jugadores a base de billetazos, futbolistas que desarrollarán esa mentalidad ganadora en San Nicolás, será la siguiente generación exitosa. Qué mejor ejemplo que el fichaje que recién amarraron, el mejor ofensivo de este Apertura 23: el argentino Juan Brunetta, eliminado con Santos. Aplica también a sus directivos y estrategas: Culebro y Siboldi, por citar a los dos actuales, que ya sabían ser campeones en sus puestos.

Caso contrario con Rayados, también invierten mucho, pero no lo hacen sobre la experiencia de títulos, incluso parece que se deslumbran con facilidad. Eso no quiere decir que los astros no puedan alinearse para dar una campanada. Pero claramente no son favoritos sobre Tigres ni América.

Pumas lo entendió este torneo, a razón de la urgencia del Rector Graue para no irse de la UNAM con las manos vacías, ordenó cambiar la filosofía para armar un equipo que compita por la corona, por eso llegó Mohamed y refuerzos que relegaran a la Cantera con tal de ganar protagonismo. Y funcionó, pues al menos son favoritos sobre Chivas para llegar a Semifinales.

Puebla y San Luis no están diseñados para ser campeones, sino a dar una sorpresa; León está mucho más cerca a los de arriba en su búsqueda de la corona, pero este torneo fue irregular. Así que todo apunta a que en Semifinales veremos a los hechos para la Fiesta Grande, que además cuentan con la ventaja del reglamento con el empate por su mejor posición. Y en la Final, los dos favoritos de los que no me muevo un centímetro para alzar el trofeo: América contra Tigres. Que empiecen los Juegos del Hambre.

