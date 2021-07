Semana 1 de JJOO, regular para la delegación mexicana

México está en Cuartos de Final de los Juegos Olímpicos en futbol luego de vencer a Sudáfrica 3-0. Un equipo sudafricano al que cualquier equipo de la Liga de Expansión le hubiera ganado sin ningún problema.

Esto habla de que el futbol no es el deporte más interesante de Juegos Olímpicos, las potencias europeas no le da importancia, no prestan jugadores, no forman selecciones poderosas. Se fue Alemania, se fue Argentina, se fue Francia que dio más pena que gloria, Gignac fue su refuerzo, el francés que juega en México de 35 años para reforzar a una selección francesa que dejó mucho qué desear.

México va ahora contra los coreanos que son un equipo parecido a Japón, me parece que mejor, difícil, complicado, puede sacarse un buen resultado o sacar un resultado adverso, pero por lo menos ya pasó la Fase de Grupos.

En esa llave está Brasil, que es un equipo muy fuerte, muy poderoso, importante, que quiere repetir la medalla de oro que ganó en Rio de Janeiro, y por el otro lado están Japón y España, que dejó fuera a Argentina.

El futbol no es lo primordial en los Juegos Olímpicos, lo espectacular se ve en la alberca olímpica, donde caen récords, donde las grandes figuras de los Estados Unidos han sido derrotadas; México parecía que quedaba en tercer lugar y se cayó al cuarto lugar tanto en varones como en mujeres.

La primera semana de los Juegos Olímpicos no ha sido tan buena para la delegación mexicana, solamente dos medallas de bronce, en tiro con arco y en clavados. El taekwondo está olvidado, el boxeo olvidado, el ciclismo también.

Los Juegos Olímpicos demuestran la superioridad de los países de siempre: China, Estados Unidos, ha crecido mucho Japón, ha crecido mucho Corea, también hay quejas serias contra los organizadores porque ponen los partidos a alas 12 del día, los atletas se quejan de que están encerrados en la habitación, que no los dejan salir.

Han sido unos juegos atípicos, que no tenían que haberse efectuado, el Comité Olímpico Internacional es como la FIFA, el dinero, el dinero y dijo: 'se hacen y si hay pandemia, hay pandemia, vámonos', y obligó a los japoneses a hacerlo.

Ver un evento majestuoso como lo es la piscina con nadadores de primera categoría estando vacío, sin público, resulta gris. Da la impresión de que son unos Juegos Olímpicos de tercera categoría, no son Juegos Olímpicos, ni los de Brasil que no estuvieron tan bien organizados fueron así, distan mucho de lo que está pasando en Tokio, que tenían bien organizados sus Juegos Olímpicos y lamentablemente se vinieron abajo por el virus que sigue infectando en todos lados, y para colmo de males, los atletas dejaron de entrenar.

Hay algunos vacunados, otros aún no; han habido contagiados, no contagiados y es difícil el panorama para todas las personas que acudieron a los Juegos Olímpicos, inclusive los resúmenes de los eventos no los puedes ver, para la gente que estamos aquí en México los resúmenes son terribles, mal producidos, así está el panorama de los Juegos Olímpicos, para mi gusto han sido un desastre.

