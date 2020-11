Infección en la NFL

El Covid-19 le pegó duro a la NFL por primera vez. Cuando sucedió el contagio con los Titans, de alguna manera la Liga lo pudo solucionar, pues todavía no se jugaban las semanas de descanso, se acomodaron un par de cosas y todo siguió con normalidad. Pero lo que vimos ayer en el partido de los Broncos ya rebasó cualquier presupuesto que se tuviera considerado.

La semana pasada, la oficina del comisionado mandó un comunicado, advirtiendo que -ante el aumento de casos en la Unión Americana y alrededor de la Liga-los equipos tenían que tomar extremas precauciones: nadie podría estar sin cubrebocas en las instalaciones y en los partidos, limitar los tiempos en los que los conjuntos se reúnen y el mayor distanciamiento posible.

Uno de los cuatro quarterbacks de los Broncos dio positivo, los otros tres estuvieron cerca de él y por lo mismo tenían que aislarse cinco días. Se quedaron sin pasadores para el juego de ayer.

Aclarar que no podían firmar a nadie, cualquier nuevo jugador que llegue, ya sea de los equipos de práctica o como agente libre, necesitan estar aislados cinco días antes de poder unirse al plantel.

Ni que decir de los Ravens, el contagio masivo que hay en el equipo movió dos veces ya el partido contra los Steelers, de jueves a domingo y de domingo a martes, y ni así hay garantías de que se juegue, pues podrían comprometer la salud física de sus jugadores sanos si salen con medio equipo en la lista de Covid-19. ¿Cómo va a ser Robert Griffin III quarterback con una línea ofensiva de jugadores reserva ante los frontales de Steelers?

La NFL no puede tener una 'burbuja' como lo hizo la NBA o la NHL por innumerables razones, pero de seguir así, los equipos que pasen a Postemporada podrían estar en la necesidad de aislarse por completo, no familias, no casas, nada, aislados en sus instalaciones y en un hotel.

Brady le entregó el domingo la estafeta a Patrick Mahomes; difícilmente se volverán a enfrentar, habrán terminado 2-2 entre sí. Hoy la nueva cara de la NFL es el #15 de Chiefs Tom estará un poco más de un año en la Liga intentando demostrar que él puede ganar sin Bill Belichick, exigiendo respeto, mismo que Bruce Arians no se lo da, lo peor es que tampoco lo ayuda. Ayer quedó claro, la era del #12 llegó a su fin, el reinado de Pat apenas comienza.

