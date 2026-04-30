El Turco se va, se va... ¿A dónde?

El Toluca renovó al Turco Mohamed justo para alzar el Bicampeonato. Ya sabemos que a Tony no se le da tan fácil quedarse mucho tiempo en un sólo lugar. La extensión fue por todo 2026, pero con una cláusula que le permite irse de la capital mexiquense este verano. Y eso ya lo visualizan los Diablos Rojos, que ayer sufrieron un revés en las aspiraciones de retenerlo.

Toluca apostó fuerte por la Concacaf, en parte están convencidos de que si son campeones, el Turco podría quedarse hasta diciembre para dirigir a los escarlata en la Copa Intercontinental. Sin embargo, la derrota de ayer en Los Ángeles complica el objetivo. Estoy convencido de que la serie contra Pachuca pasa a segundo término y buscarán con todo revertir al LAFC en el Nemesio. Para tratar de que se quede Mohamed.

Mientras tanto, Cruz Azul, Rayados y Boca Juniors se frotan las manos esperando lanzarle una oferta a Tony para convencerlo de cambiar de aires. Veamos.

MARCEL PARECE LISTO, ¿NO, VASCO?

Ya sólo espero, mi querido Franky, que como tú y yo, Aguirre esté viendo los partidos de Marcel Ruiz con el Toluca, pues no parece jugador lesionado y cada vez está más cerca de su momento óptimo. ¿Podrá dar marcha atrás para convocarlo si le llena el ojo? Claro que sí, esta novela no está terminada. Al tiempo.

LA FAMILIA APOYA A JULIÁN EN CDMX

Por cierto, otro que está luchando a contrarreloj para estar listo, y este lunes tendrá el resultado que podrá tirar esa posibilidad o aumentar la incertidumbre, es Julián Araujo, al que no le gustó que se ventilara que está en CAR trabajando en la rehabilitación.

Tiene tanta fe el lateral derecho que se trajo a toda la familia, con papás incluidos, para vivir estas semanas por la colonia Roma, para apoyarlo en lo que sabe si tendrá chance de recuperarse. ¡Venga, Julián!

HENRY ESTABA EN LUGAR Y MOMENTO EQUIVOCADO

Y ya de salida, ya publicaron mis compas de RÉCORD que Henry Martín no es del interés del Atlante, pues el América y La Bomba quieren terminar el contrato en Coapa, hasta el torneo siguiente. Pues ya está listo para la Liguilla y sólo quería contarte la mala suerte que tuvo ante Toluca, de estar en el lugar y hora equivocados, que le costó un castigo y multa.