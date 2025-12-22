El apunte del director: Borja, el regalo azul no prometido

El colombiano Miguel Borja llega a Cruz Azul como refuerzo decidido por lo que le dejará de comisión a los asesores de la presidencia celeste, no por elección deportiva. Tras una larga y estupenda racha de fichajes pensando en la cancha, se rompió la continuidad y en La Máquina vuelven a meter la mano a la canasta para llenar el bolsillo. Está contratación desequilibra el camino a La Décima que se estaba trazando, hay muchas consecuencias ahora.

MÁS NOMBRE QUE RENDIMIENTO

Es su momento más bajo desde la última vez que fue seleccionado nacional, hace año y medio. En el último torneo de Liga en Argentina, Borja acabó suplente y sólo anotó dos goles, River Plate ya no quiso renovarle contrato a sus 32 años. Su agente, Juan Pablo Pachón, lo ofreció en México a múltiples clubes, pero sólo Cruz Azul se interesó, buenos los asesores de presidencia.

DEJAN DE LADO A DIRECCION DEPORTIVA

La elección de Borja como refuerzo no fue hecha por el equipo que comanda Iván Alonso, sino que vino desde Gilberto Palafox, asesor de presidencia, sin cargo en el organigrama celeste, pero con la influencia suficiente para hacer que el presidente cementero, el Ingeniero Velázquez, aceptara el fichaje.

Palafox no mete la contratación desde el análisis deportivo, desde el diálogo de la conveniencia para el proyecto con Alonso o Larcamón, sino desde la oportunidad de recibir una comisión por el fichaje. Y lo logró, tras tener cerrada la puerta, se la abrieron de nuevo. No para ahí, ahora el mismo asesor tendrá el poder para determinar qué extranjero debe salir.

LIBERAR LA PLAZA ES EL DILEMA

Borja firmará contrato con Cruz Azul sin que el equipo tenga plaza de foráneo libre. Y no es claro quién saldrá.

BOGUSZ: Aunque el polaco pidió buscar opciones para emigrar, su alto costo y sueldo hacen que sea casi imposible que se vaya en esta ventana invernal.

MIER: El plan es que en marzo ya pueda jugar tras la lesión que le provocó Carrasquilla, y no contemplan darlo de baja.

PIOVI: Recién renovado, ni Inter de Miami pudo sacarlo, es vital ante la baja de Chiquete.

DITTA tampoco puede ser baja.

ROTONDI: El caso más polémico, pues es deseo de Tigres hace varias ventanas, también fue recién renovado y su cláusula es altísima, pero los asesores se podrían llevar comisión si lo venden al Norte. Solo un cañonazo de billetes se lo lleva, pero igual dañaría al proyecto.

RIVERO es pieza clave por ser multifuncional, querido capitán, no es opción de salida.

PARADELA, el mejor refuerzo.

EL TORO FERNÁNDEZ es el goleador del equipo.

FARAVELI: Se convierte ahora en la opción más viable para salir. Forzado, pero tras ser suplente y con una renovación corta, es el más viable para colocar fuera. El plan era que se retirara en Cruz Azul para convertirse un parte del equipo, prepararlo como técnico.

PALAVECINO SE COMPLICA AHORA

Ya para cerrar, si es complejo hacer hueco para Borja, para traer a Palavecino será lo doble, así que la posibilidad de fichar al volante que busca Larcamón para revivir la sensacional dupla que formó con Paradela en Necaxa, con altísimo rendimiento y resultados positivos, prácticamente se esfuma. Gracias a los asesores.