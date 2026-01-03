El reporte Ponce: FIFA ya está en alerta por el Mundial en México, ¿Qué cambió?

Las palabras de Trump hacia México tras capturar a Nicolás Maduro son una advertencia velada: “Somos muy amigos de Sheinbaum, es una buena mujer, pero los cárteles gobiernan México”, lanzó a su estilo el mandatario de los Estados Unidos: “Algo habrá que hacer con México”, remató. ¿Pone en peligro la organización del Mundial 2026 en nuestro país? Algo más cambió.

Antes del sorteo mundialista de diciembre pasado, Trump había amenazado con quitar sedes por la inseguridad que padecían, incluso dentro de su país, como Los Ángeles, San Francisco, Boston o Nueva York, donde se jugará la Final. Sin embargo, desde el organismo rector futbolero le pusieron un freno: “Es el torneo de FIFA, jurisdicción de FIFA, FIFA toma esas decisiones”, asestó Víctor Montagliani, presidente de Concacaf.

La ironía del caso es que, en el marco del sorteo en Washington, Gianni Infantino le entregó el Premio FIFA de la Paz al presidente del vecino país del norte, una muestra de la importancia que tiene para el organismo mundial mantener relación estrecha con el gobierno de los Estados Unidos.

MÉXICO PRENDE LA ALERTA EN ZURICH

Pero cayó la gota que puede derramar el vaso en México. El ataque armado en Guadalajara contra un empresario de hace unos días, que dejó tres víctimas y que implicó la participación de siete vehículos, más de 30 sicarios y 200 casquillos, en una balacera que duró cerca de 15 minutos, ya encendió alarmas al interior de FIFA.

RÉCORD se pudo enterar de que justo tras el evento en la sede mundialista de Jalisco, desde la oficina de FIFA se enviaron preguntas formales a los organizadores tras el ataque, cuestionamientos al contexto de seguridad en la ciudad, así como las acciones a tomar junto a gobierno. Preguntas que podrían poner en jaque la sede si las respuestas no satisfacen al órgano rector, y más con la presión del gobierno estadounidense.

Además, este cuestionamiento se realiza justo días después que colectivos buscadores revelaron que hasta 500 bolsas con restos humanos han ido apareciendo en las últimas semanas en los alrededores del Estadio Akron, el inmueble mundialista tapatío.

¿PELIGRA EL MUNDIAL? YA ES OTRA RESPUESTA

La respuesta que hace unas semanas era un “contundente no”, a la pregunta de si FIFA o Estados Unidos pueden quitarle a México la sede del Mundial 2026, hoy, con el clima político internacional cargado de presión tras lo de Venezuela, con el buscapié que tiró Trump al gobierno mexicano por el combate a los cárteles, más el cuestionamiento del órgano rector futbolero ante la inseguridad, especialmente en Guadalajara, ha cambiado a un “todo puede pasar”. Mucha incertidumbre.