El reporte Ponce: Pulido se resiste en Chivas

Rebelde. Ya salió el acomodo de Chivas para Alan Mozo en Pachuca y me dicen que la siguiente semana se cierra lo del Guti. Pero el que nada más no sale es Alan Pulido.

Con contrato vigente, me cuentan que contrario a los otros futbolistas pesados del Guadalajara que no entran en planes, Puligol está muy cómodo en la Perla Tapatía sin buscar equipo, pues no le interesa otro acomodo fuera.

Tampico está dispuesto a bajarse el salario para tener minutos este inicio de 2026, Pulido quiere que se cumpla su contrato y ya después verá. Así que es muy probable que Chivas se tenga que chutar el salario de Alan este Clausura. Veamos.

NI LEYENDAS CALMAN RIVALIDAD REGIA

Odiados. Monterrey sigue tirando la casa por la ventana para ser la mejor sede del Mundial 26 y ahora van a tener otro pachangón con el Juego de Leyendas este 17 de enero. Será épico.

Pues ya lograron poner en los banquillos a un representante histórico de cada club regio: Vucetich de Rayados y el Tuca de Tigres, tremendo. Me contaron que desde la edición pasada, con los ánimos entre los clubes regios al rojo vivo, querían representantes de cada uno en la cancha.

Propusieron que incluso fueran de la directiva, dos ex jugadores que aún pueden pegarle al balón: Tato Noriega de Rayados y Gerardo Torrado de Tigres, pero ninguno de los equipos aceptó, no quisieron que la rivalidad se escenificara con sus directivos en el campo. Ni modo.

MAZATLÁN, ENTRE LA MULTA Y EL OLVIDO

Abandonado. Y ya de salida, el dilema del Mazatlán, que tendrá un Clausura para el olvido. Se está desarmando la estructura de un club que aún no sabe si seguirá vivo en Expansión el próximo semestre. Además, puede acabar este pagando multa, es uno de los tres que peor panorama tiene.

Cuando Atlante tome posesión del certificado de Liga MX de los Cañoneros, no heredará ni la multa ni los porcentajes, sólo el lugar. Por eso, en Mazatlán no saben qué pasará, pues Grupo Salinas no tiene intención de seguir con el equipo. Ni el gobierno local.

Por eso, la única salida que se visualiza para seguir en Expansión es que empresarios locales le entren a la inversión de un equipo mucho más modesto. La otra es que Dorados vaya a jugar al Kraken. Pero ese barco va a jugar el Clausura navegando a la deriva.