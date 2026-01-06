Barcelona vs Athletic Club: ¿Dónde y cuándo ver la Supercopa de España?

El FC Barcelona de Hansi Flick inicia este miércoles su asalto a la Supercopa de España enfrentándose al Athletic Club en la primera semifinal del torneo. Tras un arranque de año sólido, los azulgranas aterrizan en Arabia Saudita con la ambición de consolidar su proyecto con un trofeo.

El partido tendrá lugar en el Estadio Al-Jawhara de Yeda. El vencedor de este duelo se medirá el domingo 11 de enero en la gran final al ganador del derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid.

Cómo llega el FC Barcelona

El conjunto catalán llega con la moral alta tras cumplir en su primer compromiso liguero del año, venciendo al Espanyol por 2-0 con una actuación destacada de Dani Olmo y Robert Lewandowski. La principal novedad para este torneo es la gestión del físico, ya que la Federación ha mantenido la normativa de suprimir las prórrogas: en caso de empate tras los 90 minutos, el finalista se decidirá directamente desde el punto de penalti.

El rival: Un Athletic siempre peligroso

El equipo de Ernesto Valverde vuelve a cruzarse en el camino del Barça en un torneo de eliminatorias. Los leones, conocidos por su intensidad y despliegue físico, buscarán aprovechar cualquier fisura en la defensa adelantada de Flick para dar la sorpresa y repetir éxitos pasados en esta competición.

¿Dónde y cuándo ver Barcelona vs Athletic Club?