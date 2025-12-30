El Gran deseo del año nuevo: El Cachorro

Mi Franky, ahí va la última columna de este 2025. Te agradezco la confianza y vamos por otro gran año este 2026 mundialista. Con todo.

Pues me arranco con el tema del gran deseo internacional de clubes de Liga MX: El Cachorro Montes, quien aún tiene contrato con el Lokomotiv de Rusia, hasta 2029, pero tres equipos lo quieren repatriar: Monterrey, América y Cruz Azul. Aunque César quiere seguir en ‘Europa’, el parón de la Liga de aquel país lo hace replantear regresar, sobre todo para estar en ritmo para el Mundial.

El más alejado por ahora es el equipo cementero, pues aunque lo han seguido hace un par de ventanas de transferencias, apenas hizo un sondeo y no ha entablado conversaciones para ficharlo.

La carrera en realidad está liderada por dos: el conjunto de Coapa, que cuando estaba en el Espanyol estuvo muy cerca de cerrar su traspaso, pero la directiva del cuadro catalán le puso trabas y lo terminó vendiendo al Almería. De nuevo establecieron contacto y tienen una gran ventaja: ya desbloquearon el camino financiero hacia Rusia, cerrado por la guerra con Ucrania, y destrabado desde que adquirieron a Dávila del CSKA.

Y Rayados, club del que salió el Cachorro, el que tiene el poder de convencimiento y la lana que piden los rusos para dejarlo emigrar de regreso a su país. Veamos quién lo gana, o si se queda en el frío de Moscú.

¿DÓNDE QUEDÓ EL POLACO?

Pues con la novedad que Mateusz Bogusz no reportó aún a pretemporada con Cruz Azul, pero aún no se encienden las alarmas en La Noria, pues esperan comunicación del polaco para valorar su postura. Están entre que fue un problema logístico (al estilo de Ditta) o que empezó a presionar así su salida. Para mí está claro.

Resulta que Mateusz cambió de representante hace poco, se fue con la agencia de Blash Hosseini, que es el mismo agente que Giakoumakis, quien forzó su salida al no presentarse a entrenamientos cuando quería marcharse, ¿te acuerdas? Para mí no existen coincidencias y así empiezan las novelas. Eso sí, aún no hay ofertas por el europeo en La Noria.

NUEVO TALENTO DE TELEVISIÓN

Y ya de cierre, hay nuevo talento de televisión que pasó por las canchas profesionales. Me contaron que a pesar de que ya casi no tienen derechos de nada, y como cada mes se les va otro de sus elementos al acabar contrato, en Fox Sports siguen tratando de mantener a flote las mesas de debate pambolero. Pues resulta que las contrataciones para el canal deportivo de Grupo Lauman no se detienen y esta vez serán dos exmundialistas, americanistas, y que tampoco les gustaba mucho eso de las entrevistas: Joaquín del Olmo y Paul Aguilar se unirán a FSM. ¡Mucha suerte! La van a necesitar.